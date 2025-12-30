La Diputación de Cáceres destaca la figura de Fernández Marugán como "hombre de consensos"

Archivo - Francisco Fernández Marugán - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha lamentado el fallecimiento de Francisco Fernández Marugán, y ha destacado la figura del político cacereño como "hombre de consensos y defensor de los valores democráticos", al tiempo que ha expresado su "más sincero pésame a la familia del histórico dirigente extremeño del PSOE", que ha fallecido este martes a los 79 años de edad.

"Hacemos extensivo este mensaje de condolencia a la familia socialista, a la que perteneció desde 1974, desarrollando una dilatada trayectoria de servicio público", ha asegurado la diputación cacereña en un comunicado, en el que reconoce la labor de Fernández Marugán como "servidor público ejemplar, hombre de diálogo, respeto e integridad, cuya trayectoria deja una huella profunda en la vida política y democrática de nuestro país".

"Su compromiso con la construcción de consensos y la defensa de los valores democráticos será siempre un referente y un faro para todas aquellas personas dedicadas al servicio público", añade el comunicado, que recuerda que Fernández Marugán fue diputado durante ocho legislaturas, además de ser nombrado adjunto al Defensor del Pueblo en 2012 y director en funciones del mismo entre 2017 y 2021.