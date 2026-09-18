La Diputación de Cáceres destaca el papel de las comunidades energéticas como herramienta de desarrollo rural

Jornadas 'La energía que transforma', organizadas en Piornal por la Comunidad Energética El Salto del Calderón - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PIORNAL (CÁCERES), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha destacado el papel que juegan las comunidades energéticas como herramienta para favorecer el desarrollo económico y social de los pueblos de la provincia, según ha puesto de manifiesto la diputada provincial de Medio Ambiente, Angélica García, que ha resaltado el trabajo de la institución provincial, que ya ha contribuido a la creación de medio centenar de comunidades energéticas y ha puesto en marcha una Red Provincial para reforzar su cooperación.

"La energía puede ser también una herramienta para transformar nuestros pueblos", ha dicho García este viernes durante su participación en las jornadas 'La energía que transforma', organizadas en Piornal por la Comunidad Energética El Salto del Calderón.

Durante su intervención, García ha destacado el papel que están adquiriendo las comunidades energéticas como una fórmula de participación ciudadana y como un motor de desarrollo rural, al permitir que vecinos, empresas y administraciones se impliquen en la producción y gestión de energía renovable en sus propios municipios.

"Estamos hablando de energía, pero también de pueblos, de oportunidades y de futuro. Cuando un municipio es capaz de producir y compartir su propia energía, está generando ahorro, sostenibilidad y también capacidad para decidir sobre su propio territorio", ha señalado.

En este sentido, la diputada ha destacado el trabajo que viene desarrollando la Diputación de Cáceres a través de su Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), creada para acompañar a la ciudadanía, empresas y ayuntamientos en la puesta en marcha de comunidades energéticas.

Gracias a este acompañamiento, son ya 49 las comunidades energéticas impulsadas en la provincia, a las que la institución provincial presta apoyo y asesoramiento.

La OTC ofrece acompañamiento en los procesos de creación y puesta en marcha de estas iniciativas, facilitando que municipios y ciudadanía puedan avanzar hacia modelos de autoconsumo colectivo y generación de energía renovable.

García también ha destacado la reciente creación de la Red Provincial de Comunidades Energéticas de Cáceres, impulsada por la Diputación para que estas iniciativas puedan trabajar conjuntamente, compartir experiencias y conocimientos y ganar fuerza como movimiento provincial.

La diputada ha puesto además como ejemplo el compromiso directo de la institución provincial con estas iniciativas, recordando que la Diputación de Cáceres forma parte, como socia, de la Comunidad Energética Local El Salto del Calderón, de Piornal, reforzando así una red que apuesta por un modelo energético más sostenible y participativo.

La adhesión de la diputación a esta comunidad energética permite avanzar en objetivos como el autoconsumo renovable, el ahorro energético, la reducción de la huella de carbono y la generación de beneficios ambientales, sociales y económicos para el territorio.

"Desde la diputación -ha defendido Angélica García- no queremos que la transición energética sea algo que se decida lejos de nuestros pueblos, queremos acompañar a quienes viven en ellos, ayudarles a organizarse y facilitar que sean los propios vecinos y vecinas quienes puedan formar parte de ese cambio".

"Si queremos que nuestros pueblos tengan futuro, tenemos que darles herramientas, y las comunidades energéticas son una de esas herramientas: porque generan energía limpia, pero también generan comunidad, colaboración y oportunidades", ha concluido.