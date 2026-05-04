La Diputación de Cáceres destina 200.000 euros a ayudas para mobiliario de 68 pedanías o alquerías de la provincia

Fuente de Valdencín, pedanía de Torrejoncillo (Cáceres) - DC

CÁCERES 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado las bases para que entidades locales con menos de 20.000 habitantes y que cuenten con núcleos de población dispersos, con 20 o más habitantes, puedan solicitar las ayudas que concede la Diputación de Cáceres para la adquisición de equipamiento o mobiliario.

Hasta el 1 de junio, los municipios interesados podrán presentar su solicitud a estas ayudas, que cuentan con un presupuesto total de 200.000 euros, para adquirir bienes como mobiliario y enseres para dependencias como despachos, casas de cultura, velatorios, residencias sociales, servicios médicos, deportivos, etc.

También se pueden emplear en la compra de mobiliario para espacios públicos como bancos, papeleras, farolas, elementos para parques infantiles o parques de mayores, entre otros. Y para material de protección civil y prevención de incendios --bocas de riego, mangueras, motosierras, desbrozadoras, carretillas, escaleras, etcétera-- y material informático y audiovisual --ordenadores, pizarras electrónicas, proyectores de imagen y otros similares--.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, actualmente son 25 las entidades locales de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes las que pueden solicitar estas ayudas ya que cuentan con 68 núcleos dispersos de población con 20 o más habitantes.