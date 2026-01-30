La Diputación de Cáceres edita 'Raíces', un viaje por la antropología cacereña de la mano del fotógrafo Francis Villegas

Presentación de 'Raíces', un libro que recoge las tradiciones de los pueblos de la provincia de Cáceres con fotografías de Francis Villegas - DIPTUACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha editado una nueva publicación titulada 'Raíces' que supone un viaje por la antropología de la provincia de la mano del fotógrafo Francis Villegas, que ha plasmado en imágenes la riqueza de 15 de las fiestas más arraigadas en la cultura cacereña. El libro está acompañado con textos de una veintena de nombres extremeños para contribuir al mantenimiento del patrimonio del mundo rural.

La presentación ha tenido lugar en el Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero, en el casco histórico de la capital cacereña, donde ha comenzado un viaje que va de Las Carantoñas a La Encamisá, pasando por Jarramplas, Los Negritos, Las Purificás, La Fiesta del Febrero, el Carnaval hurdano, La Patatera, El Peropalo, Los Empalaos, la Semana Santa, El Día de la Luz, La Virgen de la Montaña, La Sorpresa de Arroyomolinos y los Escobazos.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha acompañado al autor del libro, así como a otros de los colaboradores, ya que cada fiesta que se narra a través de las imágenes tomadas por la cámara de Villegas va acompañada de textos de una veintena de nombres de la provincia. De ellos, José Ramón Alonso de la Torre y Lola Luceño han participado también en la presentación.

Morales, tal y como ha plasmado en su prólogo, ha incidido en que este trabajo de Francis Villegas que fue el primer fotoperiodista galardonado con el Premio de Periodismo Dionisio Acedo, que concede la Diputación de Cáceres, "es una enorme contribución al mantenimiento del patrimonio de nuestros pueblos, es una fuente documental a la que recurrir para transmitir nuestras tradiciones y nuestra cultura a las siguientes generaciones, porque solo conociéndolas sabremos amarlas".

Así, ha destacado la fuerza, la calidad y la "mirada certera" del fotógrafo, "sus imágenes están llenas de vida y tienen la fuerza de la identidad de un pueblo; es la fuerza del fotoperiodismo, de la fotografía documental de Francis". También se ha dirigido a los alcaldes y las alcaldesas, a los habitantes de los pueblos, "que son capaces de mantener la cultura material e inmaterial, de preservar las tradiciones".

Por su parte, el autor de los cientos de imágenes que salpican las 215 páginas del libro ha manifestado su satisfacción por ver el resultado de un trabajo fruto "de lo que me gusta, seguir haciendo lo que me gusta que es la fotografía documental en una tierra de la que estoy enamorado". Para ello, además, ha añadido, "quise buscar la fuerza de gente representativa de cada fiesta, de cada pueblo, de cada tradición, que las sienten y las viven de manera especial".

Villegas ha agradecido la implicación de la Diputación de Cáceres para dar vida a esta primera parte de un trabajo que tendrá una segunda, y para la que el presidente de la diputación ya ha anunciado que tendrá el apoyo de la institución, porque, ha añadido Miguel Ángel Morales, "esto es un reflejo de una inversión pequeña en cantidad, pero inmensa en todo lo que representa, y ahí tenemos que estar las instituciones públicas".

Otros nombres que han colaborado con sus textos en esta publicación han sido Salvador Calvo, Sebastián Díaz, Eugenio Fuentes, Jesús Bañois, Fernando Jiménez Berrocal, Florentino Velaz, José Luis Bermejo, Faustino Martín, Alonso J. Corrales, Francisco Javier García Cabrero, Jaime Torbellino, Isabel Bravo, Juan José Ventura y Sergio Lorenzo.