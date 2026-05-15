La Diputación de Cáceres entrega el 21 de mayo el III Premio de Memoria Histórica y Democrática Conchita Viera

El hijo de Conchita Viera Manuel Martínez-Estéllez y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la presentación del III Premio de Memoria Democrática - EUROPA PRESS

CÁCERES, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha presentado este viernes la tercera edición del Premio de Memoria Histórica y Democrática 'Conchita Viera', que se entregará el próximo jueves, 21 de mayo, en una gala que se celebrará en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña.

Este premio es una iniciativa impulsada a través del Servicio de Memoria Democrática con la que la institución provincial reconoce trayectorias profesionales, investigaciones y proyectos que contribuyen al fortalecimiento de la memoria democrática y a la dignificación de las personas represaliadas por motivos políticos, ideológicos o sociales.

En la presentación ha estado Manuel Martínez-Estéllez, hijo de Conchita Viera, que debido a su avanzada edad (93 años) y su delicado estado de salud no ha podido asistir a la presentación de este premio que lleva su nombre en homenaje a su lucha por encontrar los restos de su padre, represaliado por el franquismo.

El ganador o ganadora se dará a conocer por el jurado en una gala (19,30 horas) que será conducida por la periodista y escritora Nieves Concostrina. Además, contará con la actuación del cantante Juan Valderrama, y la participación de alumnado del Conservatorio Elemental de Danza El Brocense, mientras que la música la pondrá la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres.

Morales ha recordado que este galardón lleva el nombre de Conchita Viera, vecina de Valencia de Alcántara, como homenaje a toda una vida de lucha por recuperar la memoria y los restos de su padre, Amado Viera, asesinado por el franquismo en 1936.

"Conchita es para mí un referente. Desde la templanza y el respeto, ha luchado toda su vida por saber qué le pasó a su padre, y por qué se quedó sin padre tan joven, sin ningún sentido", ha apuntado el presidente, añadiendo que "este Premio supone el colofón del trabajo que la Diputación de Cáceres hace en materia de Memoria Histórica y Democrática y responde a un compromiso que vamos a seguir manteniendo y financiando".

EL JURADO

El jurado de esta tercera edición está integrado por especialistas y profesionales de reconocido prestigio en ámbitos como la historia contemporánea, la antropología forense, el derecho constitucional y los derechos humanos, reforzando así el rigor y la relevancia de este reconocimiento.

En esta edición está presidido por Laura Muñoz Encinar, arqueóloga y antropóloga forense especialista en procesos represivos llevados a cabo en regímenes totalitarios y fascistas del siglo XX en Europa e investigadora del Incipit CSIC.