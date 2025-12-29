La Diputación de Cáceres y la Federación Española de Pádel exploran vías de colaboración

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el de la Federación Española de Pádel (FEP), Javier Rodríguez Piris, se reúnen este lunes para explorar vías de colaboración - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el de la Federación Española de Pádel (FEP), Javier Rodríguez Piris, recientemente elegido, han mantenido un encuentro para impulsar vías de colaboración entre ambas entidades con el objetivo de promover la práctiva de este deporte y trabajar para lograr un "pádel inclusivo" que puedan practicar todas las personas.

El elevado número de jugadores y jugadoras de pádel en los pueblos de la provincia; la demanda de alcaldes y alcaldesas para techar las infraestructuras que ya hay y poder practicar el deporte también en días de lluvia han sido algunos de los factores que se han puesto sobre la mesa en la reunión que han mantenido este lunes Morales y Rodríguez.

También han abordado la implicación de la ciudad de Cáceres con el deporte, declarada, precisamente, Ciudad Europea del Deporte 2026, y se ha analizado el proyecto de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Una reunión en la que, en base a la fuerte implicación del pádel en la sociedad cacereña, han acordado explorar vías de colaboración para realizar eventos competitivos en torno a este deporte que involucre a asociaciones, centros educativos, colectivos de toda la provincia y que, además, puedan transformar la ciudad de Cáceres en una "gran pista de pádel" que acoja la celebración de una actividad.

Son los primeros pasos que arrancan de la reunión mantenida entre los máximos responsables de la Diputación de Cáceres y de la FEP y que buscarán, además, la implicación de otras instituciones.

Uno de los objetivos que se han abordado en el encuentro y sobre los que se ha puesto el acento --ya que se enmarca dentro de los principios de la Diputación de Cáceres-, es el de trabajar por un "pádel inclusivo" como ha destacado el presidente de la FEP, Javier Rodríguez.

"Además de trabajar de forma coordinada para promocionar el pádel en todos sus aspectos, hemos destacado un tema muy importante que nos preocupa y por el que ya estamos trabajando como es practicar un pádel inclusivo, un pádel para todas las personas. Vamos a comenzar con la inclusión de personas con movilidad reducida y seguiremos trabajando para llegar a todas las personas con alguna discapacidad", ha apuntado Javier Rodríguez, cacereño de Cedillo y nacido en Vizcaya.