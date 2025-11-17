La Diputación de Cáceres y Fedexcaza impulsan una Red Comarcal de Atención al Cazador con tres oficinas

La diputada de Medio Ambiente, Angélica García; el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, tras la firma de un convenio entre ambas instituciones - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) han firmado un convenio para seguir impulsando una Red Comarcal de Atención al Cazador, denominada Conextados, que pretende proteger y conservar los recursos cinegéticos de la provincia y potenciar la caza como un recurso contra la despoblación del medio rural.

Este convenio garantiza que unos 15.000 cazadores de la provincia de Cáceres tengan cerca una oficina para que puedan gestionar todo lo relacionado con la actividad cinegética y los cotos de caza. En total se tendrán abiertas tres oficinas, en Navalmoral de la Mata, Coria y Brozas, donde podrán acudir para cualquier tipo de información sobre legislación, tramitación de permisos o de cualquier otra cuestión que necesiten.

El convenio lo han rubricado por segundo año el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, junto a la diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Angélica García.

"La caza representa un bien tangible e intangible de la provincia de Cáceres y la Diputación Provincial va a estar siempre al lado de las personas que viven, que generan riqueza y que también tienen en la caza una defensa de la biodiversidad y de que siga existiendo la fauna en nuestros municipios", ha dicho Morales este lunes en una rueda de prensa.

El presidente provincial ha recordado que este convenio se une también a los 300.000 euros que se destinan a las sociedades de cazadores de los pueblos, previstos en los presupuestos de la Diputación de Cáceres para 2026, y que ayudarán al mantenimiento de cotos sociales de la provincia.

"Son ayudas a los cazadores de toda la vida, a los cazadores que les encanta salir al campo, disfrutar con el campo y que van a garantizar también que haya perdices, que haya conejos, que haya liebres, porque estas ayudas van a ir para eso, para fomentar la cría y para fomentar la repoblación de las especies cinegéticas autóctonas de la provincia de Cáceres", ha indicado el presidente.

Morales ha recordado que estos cazadores son personas jóvenes, mayores y también cada vez más mujeres que hacen de la caza "su vida y su modus vivendi", y que también generan un dinamismo social y económico muy importante para los municipios.

CONSERVACIÓN DEL MUNDO RURAL

En parecidos términos se ha pronunciado el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, que ha incidido en la importancia del sector cinegético para el desarrollo y la conservación de los pueblos y de los espacios naturales.

Gallardo ha recordado que la federación representa en torno a 33.000 cazadores federados, de los cuales unos 15.000 son de la provincia de Cáceres, y la región cuenta con alrededor de 350 cotos sociales, ya que gran parte del territorio, más del 82% es coto de caza y aproximadamente el 50% es coto social.

"Por eso se hace tan necesario tener lo más cerca posible una atención cercana, profesional, y técnica cualificada para gestionar todos esos espacios naturales que hacen que Extremadura sea un paraíso natural ejemplar en toda Europa", ha señalado.

Así, con este convenio se garantiza que aproximadamente a 50 kilómetros cualquier cazador tenga un punto de atención cinegética para realizar cualquier trámite relacionado con la actividad cinegética y con sus cotos.

"Lo consideramos muy importante, porque existe una brecha digital de muchas personas ligadas al mundo rural que, bien por su formación o bien por su edad, no son capaces de acceder a los servicios tecnológicos que las Administraciones ponen encima de la mesa. Y estos puntos de atención comarcal son una necesidad para ello, para algo tan sencillo como sacar la licencia de caza" ha explicado el presidente de Fedexcaza.

Gallardo también ha destacado las ayudas anunciadas en el presupuesto provincial para la conservación de los cotos y el fomento de la riqueza y la biodiversidad cinegética, ya que los cotos sociales se enfrentan al problema de la falta de recursos económicos, "ya que es una caza muy social, una caza humilde, una caza que se practica lo más pegado al terruño, a nuestro pueblo, de gente muy humilde".

Y, por otro lado, el problema de la ausencia de caza menor, por lo que los 300.000 euros destinados por la diputación cacereña se invertirán en parte en "solucionar el principal problema que tenemos en Extremadura, que es la falta de caza menor, principalmente por las enfermedades que afectan a conejos y liebres y que ayudarán a estas dos especies, unidas también a otras como la perdiz, codorniz o la tórtola".

Así, Fedexcaza y el Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la diputación cacereña están trabajando para poner en marcha un decreto para que, en cuanto se aprueben los presupuestos del año que viene, se pueda estar en disposición de atender "unos 38 o 40 cotos", lo que suponen "miles de hectáreas".

GRIPE AVIAR

A la pregunta de si la gripe aviar está afectando también al sector, Gallardo ha explicado que el mayo pico de la enfermedad se espera en los próximos meses con la presencia de las aves migratorias invernales, principalmente las acuáticas, por lo que se espera que no afecte mucho a la caza porque Extremadura no es una región donde se cacen las aves acuáticas por antonomasia.

"Quizás se cazan mucho más en la media veda, donde los índices de gripe aviar son prácticamente nulos y otras paseriformes, como pueden ser el zorzal o la paloma, son aves especialmente resistentes. Y de cara a la perdiz, es un ave que, a pesar de criarse en granjas, según los veterinarios, no es un ave que sea fácilmente vulnerable a la gripe aviar", ha explicado.

Por ello, Gallardo ha recalcado que la incidencia de la gripe aviar en la actividad cinegética "está siendo nula" y "no se conoce ningún caso en las aves que se cazan, como la perdiz, la paloma o el zorzal", por lo que ha transmitido un mensaje de "tranquilidad".

"No queremos ser alarmistas y esperemos que la temporada, que ya estamos a mitad de temporada, pueda proseguir con absoluta normalidad. Debido principalmente a eso, que las aves cinegéticas no son especialmente susceptibles a esta enfermedad, que sí que afecta mucho a las anátidas", ha concluido.

Respecto a si estas aves como patos o gansos, que pueden beber o habitar en las mismas charcas donde beben otros animales como jabalíes o ciervos a los que pueden contagiar la enfermedad, Gallardo ha aclarado que "no se ha detectado ningún caso" y "es altamente improbable que se detecte" porque "tendría que haber un consumo por parte de otros animales, de esas aves enfermas, que las encuentren en punto determinado, que se alimenten continuamente".

"La verdad es que, igual que pasar al ser humano es altamente improbable, también es altamente improbable que pase a otros animales, a otros tipos de especies cinegéticas", ha concluido.