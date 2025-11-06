La Diputación de Cáceres impulsa 'Cultura Viva', una estrategia innovadora para el desarrollo cultural rural

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la vicepresidenta Primera de Territorio, Esther Gutiérrez, presentan las líneas de trabajo del proyecto 'Cultura Viva' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha impulsado el proyecto 'Cultura Viva', una estrategia innovadora que busca establecer una hoja de ruta junto a las Mancomunidades hacia una gestión cultural más participativa, de manera que 16 técnicos, financiados por la institución cultural, trabajarán para convertir la provincia en un referente nacional de desarrollo cultural rural sostenible.

El objetivo es "caminar hacia una política cultural territorial y más innovadora", y la propuesta plantea un modelo de desarrollo cultural y artístico "territorializado, inteligente y colaborativo", que convierta la cultura en motor de cohesión social, empleo, emprendimiento y revitalización demográfica.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la Vicepresidenta Primera de Territorio, Esther Gutiérrez, han sido los responsables de trasladar las líneas de trabajo que se marcan con este proyecto, que permitirá la contratación de 16 técnicos y técnicas culturales locales, que desempeñarán su trabajo en las distintas Mancomunidades cacereñas.

Sus líneas de actuación y funciones concretas serán realizar un mapeo y diagnóstico del ecosistema cultural local; dinamizar y apoyar a las entidades en diseño, gestión y promoción de actividades; impulsar redes de colaboración intermunicipales, por ejemplo, a través de las asociaciones locales u otros actores culturales de los territorios; gestionar la futura plataforma provincial 'Cultural Viva IA', e identificar oportunidades de formación, empleo y emprendimiento cultural.

HORIZONTE 2026

Una vez recibidas las aportaciones de las Mancomunidades, está previsto que el proyecto arranque a comienzos de 2026 y se prevé contar con una consolidación estratégica al cierre del año, llegando a convertir el mapa cultural disperso de la provincia en un motor de desarrollo rural.

'Cultura Viva en Cáceres' no nace como un programa cultural, sino una estrategia de desarrollo territorial inteligente, donde la cultura se convierte en el puente entre lo rural y lo global, entre lo tradicional y lo innovador, entre lo público y lo comunitario. Con una gobernanza clara, herramientas prácticas y el uso estratégico de la IA, el proyecto aspira a convertir la provincia en un referente nacional de desarrollo cultural rural sostenible.