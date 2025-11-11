La Diputación de Cáceres impulsará una Film Commission para potenciar la provincia como plató de rodajes

CÁCERES, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres va a impulsar la creación de una Film Commission para potenciar los municipios y espacios naturales de la provincia como plató de rodajes de películas o series, además de aprovechar esto como recurso turístico para atraer turismo a los escenarios que ya han servido de decorados de otras producciones.

Para ello, el Presupuesto de la institución para 2026 recoge una partida de 120.000 euros como punto de partida para sacar a licitación la gestión de esta entidad. La idea es que, una vez entren en vigor las cuentas, se pueda adjudicar en el segundo trimestre del año que viene, para que pueda echar a andar esta Film Commission de la provincia de Cáceres.

La vicepresidenta Primera de Territorio de la diputación cacereña, Esther Gutiérrez, ha señalado que "Extremadura es un plató de cine en general, pero si hay un territorio y hay una provincia que destaca por la trayectoria y la demanda que ha tenido a nivel nacional e internacional, es la provincia de Cáceres".

"Yo creo que hay que canalizar bien el potencial de la provincia y creo que no se está haciendo como deberíamos. No estamos aprovechando esa oportunidad", ha señalado Gutiérrez este martes en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que se trataría de un órgano "humilde" gestionado por profesionales del sector audiovisual para "poner en valor ciertos escenarios de nuestra provincia".

Su misión será también ser el enlace y la guía con las compañías de rodaje que "muchas veces no saben dónde dirigirse y quién les puede acompañar de una manera profesional a los distintos territorios", ha resaltado.

"Queremos hacer ese enlace con la provincia de Cáceres y participar en marcas a nivel nacional, en todas las ferias, para poder promocionar la propia tierra y, sobre todo, queremos unir esas posibilidades que tenemos, los rodajes que ya se han hecho en la provincia de Cáceres con las potencialidades que tienen a nivel turístico", ha añadido Gutiérrez.

La iniciativa ya existe en otras provincias que han creado esta entidad para dar a conocer a los turistas los escenarios de rodajes en sus territorios, un recurso que puede ir acompañado de una explicación histórica e incluso, de alguna representación teatral a modo de recreación de la película o serie en cuestión.

"Queremos hacer esa transferencia entre cultura y turismo aprovechando los rodajes que ya ha habido y potenciar la provincia más allá de lo que actualmente se está haciendo porque creo que estamos perdiendo oportunidades", ha incidido la vicepresidenta provincial.

Gutiérrez ha recordado que la Diputación de Cáceres ya está llevando a cabo iniciativas de ayudas al sector audiovisual con su participación en las residencias de cine en Guadalupe, o con líneas de subvenciones para creación de cortos que se realizan en la provincia pero ahora se quiera dar "un pasito más" con la creación de esta Film Commission.

"Vamos a sacar una licitación para que nos lleve ese proyecto con todo el soporte tecnológico para poder llevar a la provincia donde creemos que se merece en el ámbito del cine y que se puedan aprovechar las posibilidades", ha destacado.

La gestión de este órgano sería privada y consistiría en la creación de una plataforma digital o página web propia; una persona de contacto directamente con las promotoras y las compañías de rodaje; y un estudio de los distintos escenarios que hay en la provincia más allá de lo que ya existe "y luego conectarlo con la parte de turismo sobre lo que ya se ha rodado aquí".

Para 2026 se cuenta con un presupuesto de 120.000 euros, una partida que se iría aumentando de cara al 2027. Esa partida se une a los 20.000 euros que se le da a la residencia de cine y a los más de 80.000 euros que de ayudas a la producción de cortos. "Por tanto, se está haciendo una inversión importante por parte de la Diputación de Cáceres", ha concluido Gutiérrez.

Cabe destacar que este anuncio coincide con el preestreno este martes en Hervás de la mini serie de Netflix 'El cuco de cristal', basada en la novela de Javier Castillo, que se ha rodado en municipios y parajes del Valle del Ambroz, en la provincia de Cáceres. Los habitantes de Hervás serán los primeros en poder verla esta tarde en el cine teatro Juventud de la localidad.