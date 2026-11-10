La Diputación de Cáceres inaugura en Guadalupe un congreso de turismo rural con delegaciones de 22 países

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, inaugura en Guadalupe el XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo recorrerá varios municipios de la provincia cacereña

GUADALUPE (CÁCERES), 10 (EUROPA PRESS)

La localidad cacereña de Guadalupe ha acogido este martes la inauguración del XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo promovido junto al Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (Iberoatur), que recorrerá hasta el sábado varios municipios de la provincia cacereña.

En esta cita se reúnen representantes de 22 países iberoamericanos y en la inauguración este martes en la localidad guadalupense ha participado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morles.

Este foro técnico e institucional de referencia en la comunidad iberoamericana sitúa, del 9 al 15 de noviembre, a la provincia de Cáceres como epicentro internacional del debate sobre el desarrollo turístico sostenible en los entornos rurales.

Tras la recepción de bienvenida celebrada este pasado lunes en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, el Centro Cultural y de Congresos ha albergado la sesión inaugural con la participación de más de 100 profesionales, autoridades, investigadores y representantes de administraciones locales y empresas turísticas.

Durante su intervención, Morales ha puesto en valor el trabajo que viene desarrollando la institución provincial en materia de turismo rural sostenible, innovación territorial y conexión entre el sector primario y el sector turístico, acciones que han sido clave para que la provincia sea designada sede de este encuentro internacional.

En este sentido, ha reivindicado la agricultura, el agroturismo y el turismo rural como una oportunidad única para impulsar el desarrollo de los territorios afectados por la despoblación y generar nuevas posibilidades de futuro en el medio rural. Para ello, ha insistido "es necesario que las administraciones y las distintas entidades apuesten decididamente por estos sectores como motores de desarrollo económico y social".

El presidente de la diputación cacereña ha apuntado igualmente a la existencia de similitudes entre territorios tan diversos como las zonas cafeteras de Colombia, la comarca de Villuercas-Ibores-Jara, con su producción de aceite, las queserías del entorno de Acehúche o las antiguas misiones jesuíticas de Bolivia, "que hoy están encontrando en sus propias capacidades, en su identidad y en el reconocimiento de su potencial, una oportunidad para construir su futuro", ha dicho.

En esa línea, ha recalcado que, precisamente uno de los objetivos y logros de este congreso será la puesta en común de experiencias y conocimientos. "Estamos convencidos de que en este ámbito no existen maestros ni discípulos, sino realidades diferentes en las que cada territorio debe encontrar sus propias soluciones en función de sus circunstancias sociales y económicas, y ese intercambio de experiencias y buenas prácticas contribuirá a enriquecer el conocimiento colectivo y a generar oportunidades reales para el mundo rural", ha añadido.

Para finalizar, ha agradecido a Iberoatur que haya elegido a la institución cacereña para organizar este encuentro. "Es un reto que afrontamos con responsabilidad, con compromiso y con el convencimiento de que nuestra estrategia de turismo rural sostenible ha sido clave en esta decisión", ha apuntado.

APRENDIZAJE Y DESCUBRIMIENTO

Por su parte, en representación del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (Iberoatur), su presidente, Humberto López-Tirone, ha agradecido el compromiso institucional de la Diputación de Cáceres y ha manifestado que este undécimo encuentro, al igual que supuso la pandemia, marcará un punto de inflexión de aprendizaje y de descubrimiento.

"Servirá para descubrir en los interiores de los pueblos la autenticidad del desarrollo de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, de nuestras cooperativas, de nuestras organizaciones, de la economía familiar, de la agricultura familiar y todas estas cosas", ha dicho.

Tras la mesa inaugural, han comenzado los primeros dos paneles de debate centrados en el despliegue del modelo Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) aplicado a los territorios rurales y al agroturismo y Experiencias Turísticas de Agroturismo.

A lo largo de los próximos días, la comitiva del congreso desarrollará una agenda de trabajo itinerante que recorrerá enclaves estratégicos de la provincia como el Valle del Jerte, La Vera (con sesiones en Cuacos de Yuste), el Parque Nacional de Monfragüe y su Reserva de la Biosfera, el entorno del Tajo-Salor y la comarca del queso en Casar de Cáceres, para concluir el sábado 14 de noviembre en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres con la lectura de las conclusiones y acuerdos del encuentro.

Toda la información, el seguimiento en directo de las jornadas y el material multimedia del encuentro pueden consultarse a través de la web oficial del encuentro y en las redes sociales de la Diputación de Cáceres y de Iberoatur.