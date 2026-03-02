La Diputación de Cáceres inicia la campaña del 8M con vídeos protagonizados por mujeres

La diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina, en el vídeo difundido por el 8M - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha iniciado este lunes la campaña que lanza cada año con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), con la publicación de vídeos en sus redes sociales en los que se recogen testimonio de mujeres de la provincia bajo el lema general de 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos'.

Hasta el 8 de marzo, se publicará un vídeo de una mujer de la provincia, visibilizando su protagonismo en el desarrollo económico y social del territorio, así como en el sostenimiento de la comunidad y en los desafíos ante el reto demográfico.

Esta edición ha comenzado con una charla con la diputada de Igualdad, Antonia Molina, quien ha querido recordar nombres propios de mujeres conocidas y populares en sus distintos ámbitos, como en el deporte, Loida Zabala; en la música, Soraya Arnelas; en la ciencia, María Escudero; en el emprendimiento, María Eugenia Búrdalo, o en las letras, Pilar Galán, Ada Salas, etc.

Y frente a ellas, otras mujeres "anónimas que son protagonistas del mundo rural, que levantan los pueblos, trabajan la tierra, emprenden, cuidan, educan, mantienen las tradiciones vivas", ha señalado. "Ellas son el norte de la provincia", ha resaltado Molina, que ha concluido que "la igualdad no es un lugar, es un camino que debemos recorrer cada día y en todos los lugares".

Una de las protagonistas de la campaña es Estrella Manuz Aja, de la Asociación Ecologistas en Acción Dehesas y Villuercas, cuyo vídeo ya se puede ver también en las redes sociales de la institución provincial.

"Las mujeres rurales -apunta Estrella- son un pilar fundamental en la economía, en el medio ambiente o en el aspecto social, pero han sido invisibilizadas, silenciadas y relegadas a un segundo plano, por lo que debemos hacer justicia histórica y sacar a la luz su papel".

Ante la cada vez mayor presencia de la mujer en la agricultura y la ganadería, Estrella Manuz reclama ese reconocimiento y su inclusión en la toma de decisiones. "Al honrar sus historias, no solo preservamos un legado, sino que también estaremos construyendo un futuro, donde el ecofeminismo rural se considere un plan fundamental para la equidad y la justicia social", ha señalado.

El siguiente nombre será el de Pilar Montero González, cuyo vídeo se podrá ver a partir de esta tarde en las redes sociales de la diputación. Pilar es maestra y piloto de parapente medallista, y proviene de Cabezabellosa, en la comarca Trasierra-Tierras de Granadilla.