La Diputación de Cáceres inicia este sábado una nueva excavación en la fosa común de la mina La Paloma de Zarza la Mayor

Archivo - Trabajos de exhumación de restos en la mina La Paloma de Zarza la Mayor (Cáceres) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través de un convenio con la sociedad científica Aranzadi, va a iniciar este sábado, 16 de mayo, una nueva fase de excavaciones en la mina La Paloma de Zarza la Mayor, donde el pasado mes de octubre aparecieron los primeros restos humanos de las víctimas del franquismo arrojadas a esta fosa común, a 36 metros de profundidad.

El presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha anunciado que se va a continuar con las excavaciones que comenzaron hace ya casi cuatro años, una vez obtenidos los permisos y todas las autorizaciones necesarias para continuar con los trabajos en esta mina abandonada.

Además, está previsto que el próximo 26 de mayo se firme un convenio con Aranzadi y la Asociación Memorial del Cementerio de Cáceres (Amececa) para planificar las fases de una importante exhumación en el cementerio cacereño, donde se prevé que pueda haber 300 víctimas de la represión franquista.

"El compromiso de la Diputación de Cáceres es que todos los cuerpos de esa fosa salgan si es posible identificarlos y llevarlos a una sepultura digna", ha indicado el presidente este viernes en una rueda de prensa de presentación del III Premio Conchita Viera que reconoce a personas que trabajan por la memoria democrática.

Además de la fosa común del cementerio cacereño, se trabaja también en otra en Conquista de la Sierra y ya están empezando los trabajos previos en otra de Almoharín y en Villamesías, con una subvención de 100.000 euros otorgada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España.

En esta dos localidades se han adjudicado ya los trabajos previos para explorar el terreno y "una vez que se pongan a excavar se sepa realmente o con una certeza casi absoluta que ahí están los cuerpos enterrados", ha dicho Morales.

Respecto a la fosa común del cementerio de Cáceres, Morales ha recalcado que será "complejo" aunque Amececa ya ha hecho un trabajo previo importante de identificación de posibles víctimas. "Quiero agradecer eternamente el trabajo que ha hecho Amececa en algunas ocasiones muy solos", ha dicho el presidente provincial, que ha señalado que expertos de esta asociación participarán en la exhumación de los cuerpos que hay en el cementerio de Cáceres.

Cabe recordar que el Servicio de Memoria Democrática creado por la diputación cacereña cuenta con un presupuesto de 700.000 euros para este ejercicio con el objetivo de realizar acciones y programas dirigidos a "recuperar la verdad, la memoria y para seguir trabajando por las víctimas".