La Diputación de Cáceres lleva a cinco localidades 'La Tempestad' de Raquel Palma para visibilizar la salud mental

Raquel Palma, Alba Cayuela, Esther Gutiérrez y José Antonio Raynaud, tras la presentación en rueda de prensa de La Tempestad - EUROPA PRESS

CÁCERES 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres va a llevar a cinco localidades de la provincia la comedia musical 'La Tempestad', el último proyecto de la artista cacereña Raquel Palma con el que pretende visibilizar la importancia de la salud mental, además de generar espacios de escucha y convertir al público en parte de la experiencia emocional que se plantea en el escenario basada en vivencias reales.

La obra, protagonizada por Raquel Palma y Alba Cayuela, está dirigida por José Antonio Raynaud, y se estrena este miércoles en el Gran Teatro de Cáceres dentro de la Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE), tras lo cual recorrerá la provincia hasta diciembre. Llegará a El Batán, el 15 de noviembre; Logrosán, el 11 de diciembre; Arroyo de la Luz, el 13; Tejeda de Tiétar, el 18, y Moraleja, el 19 de diciembre.

El texto escrito por Raynaud plantea la situación de dos mujeres que naufragan en una isla y descubren que solo pueden salir adelante si aprenden a escucharse y apoyarse. De esta forma, desde el humor, la música y el absurdo se aborda la salud mental, los miedos, las inseguridades, las cargas y la autoexigencia desde una mirada cercana y honesta.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán, ha presentado este lunes la obra junto a sus protagonistas, y ha incidido en que el proyecto es "mucho más" que entretenimiento y que busca que "el público no solo esté de espectador, sino que forme parte" de lo que se vive en escena.

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de crear espacios para hablar de "cómo nos sentimos ante realidades como la soledad, la ansiedad, el duelo, la tristeza o la autoexigencia", por lo que esta iniciativa refleja el compromiso de la Diputación de Cáceres con una cultura comprometida, que conecta con las preocupaciones de la sociedad y genera comunidad, llevando a los pueblos propuestas que, además de entretener, abran conversaciones necesarias.

Por su parte, la artista Raquel Palma ha explicado que 'La Tempestad' es un viaje a través de la vida de dos mujeres que nace de las vivencias de ambas actrices que sufrieron una depresión. La actriz y cantante ha agradecido a la diputación su "valentía" por apoyar una propuesta que quiere hacer visible una realidad que viven muchas personas y en la que el público podrá dejar también sus propias sensaciones.

La coprotagonista Alba Cayuela ha destacado que la obra se aleja del "positivismo tóxico" y apuesta por la honestidad para hablar de experiencias y emociones que muchas veces se viven en silencio. "Es una obra que habla desde la honestidad y desde la crudeza de la enfermedad", ha dicho Cayuela, que también plantea la brecha generacional, y la importancia de desarrollar proyectos comunes y trabajar en equipo "para salir adelante".

Por su parte, el director, José A. Raynaud, ha explicado que la historia parte del naufragio de dos mujeres en una isla abandonada y de cómo descubren que la cooperación y la unión son la única forma de salir adelante. La propuesta incorpora canciones originales con letra y música de Raquel Palma y dirección musical, arreglos y música de David González (Lerman).

Todo ello, ha subrayado, desde la comedia y la música, para acercarse a un tema duro "desde la risa" y desde un punto de vista amable y "con un atisbo muy importante" porque el mensaje es "que hay esperanza". "Sí es verdad que con esfuerzo, que no es fácil, y que sí es verdad que para salir de ese estado en el que se está necesitamos la colaboración de los demás", ha apuntado el director.

"Yo creo que esta obra invita al público a que hablen de lo que les pase, porque en el momento en el que se habla empieza a aparecer una luz al final del camino", ha explicado Raynaud. Para ello, al comenzar la obra se reparte entre el público un papel para que escriba qué piensa o siente y lo introduzca después en un recipiente a modo de botella que se lanza al mar.

Cuando termine la gira, el proyecto pretende recabar estos temores de la sociedad para sacar una conclusión de las preocupaciones de la gente. "A veces no nos atrevemos a decir cosas en alto y al escribirlas y dejarlas ahí es como que al final las verbalizas de alguna manera", ha concluido Raquel Palma.