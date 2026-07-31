Diputación de Cáceres ofrece de forma permanente un curso online de transformación digital para sector agroalimentario

CÁCERES 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ofrece una formación online gratuita dirigida a profesionales de la economía social agroalimentaria con la finalidad de impulsar la incorporación de competencias digitales en el sector.

Bajo el título 'La Transformación digital de las empresas sociales agroalimentarias del espacio transfronterizo', el curso tiene una duración total de 30 horas y abordará, a través de tres módulos independientes, temáticas como retos y oportunidades de la digitalización aplicada al sector, herramientas digitales para la gestión y comercialización y comunicación y marketing en entornos digitales.

La formación, cuya inscripción se abre ahora de manera permanente, está pensada para propietarios, personal directivo, cooperativistas, jóvenes emprendedores, futuros gerentes y, en general, para profesionales relacionados con la economía social en el sector agroalimentario, quiénes una vez completada la formación, recibirán un certificado de participación, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Esta actividad ha sido diseñada por la Diputación de Cáceres como entidad beneficiaria del proyecto 0297_Agrosocial_6_E, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y se llevará a cabo de manera íntegra y flexible en la plataforma Agrosocial LAB campus.agrosocial.eu

Cabe destacar que en esta plataforma también se encuentran disponibles los cursos 'Sostenibilidad ambiental en las empresas agroalimentarias', creado por la Diputación de Córdoba y el curso 'Estrategias de financiación innovadoras y gestión de alianzas estratégicas', diseñado por Confragri (Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal), ambas entidades beneficiarias del proyecto.