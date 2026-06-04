La Diputación de Cáceres organiza actividades y una jornada de puertas abiertas a su archivo provincial - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres se suma un año más a la celebración del Día Internacional de los Archivos, que se conmemora el 9 de junio en recuerdo de la creación en 1948 del Consejo Internacional de los Archivos, impulsado por la Unesco.

Esta iniciativa, que desde hace ocho años se ha ampliado a la celebración de una semana completa de actividades, tendrá lugar entre los días 8 y 12 de junio bajo el lema 'Archivos para la Justicia: Derechos, memoria y futuro', una consigna promovida por el Consejo Internacional de los Archivos que pone el foco en el papel esencial de los archivos en la defensa de los derechos humanos, la transparencia y la preservación de la memoria colectiva.

Así, el servicio de Archivo y Biblioteca de la institución provincial ha organizado un programa de actividades dirigido a acercar a la ciudadanía el patrimonio documental que custodia y a poner en valor la función social de los archivos.

"Los archivos -ha indicado la responsable del servicio, Montaña Paredes- no son solo depósitos de documentos, sino espacios vivos de memoria y garantía de derechos, así que abrir nuestras puertas es una forma de acercar a la ciudadanía su propia historia y de poner en valor la función democrática de la documentación pública".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El jueves, 11 de junio, a las 11,00 horas, se celberará una jornada de puertas abiertas de las instalaciones del servicio de Archivos Municipales de la diputación, en el Complejo San Francisco, Cáceres. Se realizará una visita guiada y una muestra de documentos.

El viernes, 12 de junio, a las 12,00 horas, la jornada de puertas abiertas será en la sede del Archivo Provincial en el edificio Pintores 10 de Cáceres. Quienes participen podrán disfrutar de una visita guiada y conocer una selección de 20 documentos que permiten reconstruir la historia de la Diputación de Cáceres, con un recorrido cronológico que abarca desde el año 1370 hasta la actualidad.

Con esta programación, la Diputación de Cáceres "reafirma su compromiso con la transparencia, la difusión cultural y la conservación del patrimonio documental como herramienta fundamental para la sociedad", ha concluido Paredes.