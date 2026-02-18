La Diputación de Cáceres participa en la reunión de Partenalia en la que se aboga por una política cercana al territorio

La Diputación de Cáceres participa en la reunión de Partenalia en Torrent (Valencia) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

TORRENT (VALENCIA)/CÁCERES, 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha participado este miércoles, 18 de febrero, en Torrent (Valencia), en la reunión del Consejo Político de Partenalia, la Red Europea de Autoridades Locales Intermedias de la que es miembro. En ella se ha aprobado la conocida como 'Declaración de Torrent', que busca avanzar en el protagonismo de las administraciones locales y provinciales en la futura política de cohesión de la Unión Europea.

En el encuentro, la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha subrayado la importancia de que las autoridades locales intermedias participen de forma activa en el diseño y la elaboración de los planes nacionales y regionales, como elemento clave para mejorar la calidad, la eficacia y el rendimiento de las asignaciones del Fondo de Cohesión.

"Queremos ser receptores directos de esos fondos, poder gestionarlos en función de las características de los territorios", ha indicado, sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos se está decidiendo el nuevo marco financiero a nivel europeo para los próximos siete años.

Gutiérrez ha sostenido que desde la Red Partenalia "seguimos en esta lucha, y estamos marcando nuestra hoja de ruta para reunirnos con el Gobierno central y el organismo competente de Bruselas para cambiar esta situación, porque las administraciones locales somos las que realmente conocemos el territorio y podemos garantizar la cohesión territorial y la distribución real de los fondos; no queremos solo recibir esos fondos, sino decidir y gestionar".

En la 'Declaración de Torrent' se subraya que "los criterios impuestos desde arriba, desde los niveles nacional o regional, a menudo no captan la realidad sobre el terreno, en particular considerando la diversidad y variedad geográfica de las zonas europeas".

Por ello, la declaración defiende la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al sistema de cálculo de la contribución de la Unión Europea a la política de cohesión, que hace referencia específica al Producto Interior Bruto (PIB) regional per cápita, medido en lo que viene a denominarse el nivel NUTS-3, diseñado para áreas de menor tamaño poblacional.

Partenalia lo considera el más adecuado para una asignación "más justa y eficiente" de los fondos europeos, al permitir una mejor adaptación de las inversiones a las necesidades reales del territorio y de la ciudadanía.