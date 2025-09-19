La Diputación de Cáceres participa en Sevilla en el I Congreso y Premios Oleoturismo España

Empresas cacereñas que han recibido un premio por impulsar el oleoturismo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

SEVILLA/CÁCERES 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha participado en Sevilla en el I Congreso y Premios Oleoturismo España, en el que la empresa cacereña Agropecuaria Carrasco, con sus marcas comerciales Almazara As Pontis y A Velha Fábrica, recibió el galardón a Mejor Experiencia Oleoturística.

Se trata de un evento organizado en el marco del proyecto Oleoturismo España liderado por AEMO, en el que participan las provincias de Cáceres, Badajoz, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Ciudad Real y Tarragona, a través de sus Diputaciones Provinciales.

La diputada de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García Gómez, asistió a este encuentro que reunió a empresas y profesionales del sector para reflexionar sobre el futuro del oleoturismo en España y reforzar su papel como motor de desarrollo territorial, cultural y económico.

García intervino en la mesa redonda 'Construyendo la red nacional de oleoturismo: Cooperación público-privada', espacio en el destacó que acción "es una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo económico local y, sobre todo, hacer frente al reto demográfico que amenaza a muchos de nuestros pueblos".

En su intervención puntualizó que impulsar el oleoturismo permite paralalelamente visibilizar a productores y a la revalorización del aceite de oliva virgen extra y, en el caso de la provincia de Cáceres, "poner en primer plano a las dos Denominaciones de Origen Protegidas de la provincia: Gata-Hurdes y Villuercas-Ibores-Jara, y situándolas en mercados nacionales e internacionales bajo una marca nacional unificada".

PREMIOS OLEOTURISMO ESPAÑA

En el marco de este congreso especializado se celebró la entrega de los I Premios Oleoturismo España, concebidos para reconocer la labor de los distintos agentes que impulsan el oleoturismo en España.

La empresa ubicada en Eljas Agropecuaria Carrasco, con sus marcas comerciales Almazara As Pontis y A Velha Fábrica, resultó galardonada en la categoría Mejor Experiencia Oleoturística, por su capacidad para ofrecer al visitante una inmersión auténtica en la tradición oleícola de la Sierra de Gata, integrando patrimonio, gastronomía y turismo rural.

Miguel Ángel Carrasco Lajas, dueño de la empresa y maestro de almazara, fue el encargado de recoger el reconocimiento y, también, de compartir el desarrollo de su propuesta en la mesa redonda "Experiencias de oleoturismo 360°: Innovación en producto y diseño de experiencias".

El Premio Oleoturismo España constituye una iniciativa pionera a nivel nacional que busca distinguir, impulsar y visibilizar las mejores prácticas de oleoturismo, promoviendo tanto la cultura del aceite de oliva como el desarrollo turístico y rural sostenible.

Un total de 35 empresas presentaron expedientes a esta primera convocatoria, algunas de ellas en varias categorías, lo que elevó a 77 las candidaturas recibidas: 24 a Mejor Experiencia Oleoturística; 17 a Mejor Empresa de Oleoturismo; 19 a Proyecto Más Sostenible y 17 a Proyecto Más Innovador.

La jornada se clausuró con un acto institucional que subraya la importancia de la primera red nacional dedicada en exclusiva al oleoturismo promovida a través de este proyecto, con más de 300 empresas ya adheridas en toda España, de las cuales, 45 empresas con 66 servicios son de la provincia de Cáceres

Cabe recordar que el proyecto Oleoturismo España cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de Industria y Turismo (Mintur), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).