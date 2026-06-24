La Diputación de Cáceres pone en marcha la Oficina de Atención a las Personas Mayores para dinamizar el mundo rural

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con miembros de asociaciones de mayores de la provincia - EUROPA PRESS

CÁCERES, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha la primera Oficina Técnica de Atención a las Personas Mayores, un nuevo servicio que pretende situar a los seniors en el centro de las políticas públicas, para lo que ofrecerá apoyo especializado a las asociaciones de mayores de la provincia, fomentará la autonomía personal, la participación social y la prevención de la soledad no deseada.

La oficina, situada en el Palacio Provincial de la capital cacereña, está atendida por dos trabajadoras sociales y un auxiliar administrativo y en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, y cuenta con un servicio de atención telefónica --927 25 54 37-- para resolver dudas o consultar cualquier tema que afecte a las asociaciones locales pero también se atenderán problemas a título particular.

Es un servicio especializado y cercano dirigido principalmente a las asociaciones de personas mayores de la provincia, a las que ofrecerá apoyo, asesoramiento y acompañamiento, favoreciendo además la coordinación con los recursos y servicios disponibles.

Se trata de un servicio pionero en la diputación cacereña que nace con la intención de reforzar la atención a las personas mayores de los municipios rurales y favorecer su participación activa en la vida social de la provincia, consciente del progresivo envejecimiento de la población, sobre todo en las pequeñas localidades.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales ha presentado este miércoles este nuevo recurso junto con varios miembros de asociaciones de mayores de la provincia, como las de la Asociación Cultural de Mayores Virgen de la Jarrera, de Mirabel, María Ángeles Blázquez, y de la Asociación de Pensionistas Santa Escolástica, de Navalvillar de Ibor, Clemen Rodríguez.

El primer trabajo de la nueva oficina ha sido recabar información sobre la situación de las asociaciones de mayores de la provincia, para lo que se han contactado ya con 125 agrupaciones para conocer su estructura, sus objetivos y ayudar a su regularización como asociación, ya que algunas de ellas necesitan actualizarse y adaptarse a la normativa vigente para poder desarrollar plenamente su actividad y acceder a nuevas oportunidades.

Morales ha recalcado la importancia de que las personas mayores participen en el diseño de las políticas públicas para favorecer un envejecimiento activo con su implicación en actos culturales, pero también formativos que hagan su vida más fácil, como cursos de Inteligencia Artificial o prevención de ciberdelitos, entre otros.

PRESENTE Y FUTURO

Así, ha defendido un cambio de mirada hacia las personas mayores, insistiendo en que "los mayores son presente, pero también son futuro". En este sentido, ha subrayado que los seniors deben convertirse en protagonistas y participar activamente en el diseño de aquellas decisiones que afectan a su bienestar y calidad de vida.

"Tenemos que organizar y dinamizar estas asociaciones para sacar el máximo partido a todo su potencial", ha afirmado Morales, quien ha incidido en que la diputación cacereña mantendrá convenios con colectivos médicos, farmacéuticos y fuerzas de seguridad para formar en temas de salud o seguridad a las personas mayores que, en muchas localidades, "son el motor de desarrollo" porque generan actividad económica o fomentan el empleo, como en el caso de las residencias de mayores.

En este sentido, ha recordado que el incremento de la población mayor genera nuevos servicios y recursos asistenciales que contribuyen a fijar población y crear empleo, especialmente entre las personas jóvenes. "Cada vez vivimos más años y nuestro objetivo es que esos años se vivan en las mejores condiciones físicas, mentales y de ocio posibles", ha señalado.

La Oficina Técnica de Atención a las Personas Mayores lleva un mes en funcionamiento y, durante estas primeras semanas, el equipo técnico ha iniciado una ronda de contactos con las asociaciones de mayores de la provincia para conocer de primera mano su situación, detectar necesidades, identificar demandas y establecer líneas de colaboración que permitan desarrollar actuaciones adaptadas a la realidad de cada municipio.

Entre los principales objetivos de este nuevo servicio se encuentran atender las necesidades de las personas mayores del medio rural, ofrecer información y asesoramiento especializado, facilitar el acceso a ayudas y recursos y reforzar el papel de las asociaciones del sector. Asimismo, promoverá iniciativas destinadas a favorecer la participación social, la autonomía personal y el bienestar de las personas mayores, contribuyendo a prevenir la soledad no deseada, fomentar el buen trato y combatir el edadismo.

El presidente de la diputación ha incidido especialmente en la importancia de esta oficina para impulsar un envejecimiento activo. "Será un apoyo para la organización de actividades culturales o de formación, que favorezcan las relaciones personales y ayuden a combatir situaciones de aislamiento", ha recalcado.

Por su parte, la presidenta de la asociación de Mirabel, María Ángeles Blázquez, ha agradecido la puesta en marcha de esta iniciativa, porque esta oficina "nos puede ayudar mucho". "Nos va a orientar y supondrá un avance muy importante para nuestras asociaciones", ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado Clemen Rodríguez, presidenta de la asociación de Bohonar de Ibor, quien ha recordado la importancia de prestar atención a aquellas personas mayores que carecen de apoyo familiar. "Hay personas que no solo son mayores, sino que además están solas, y es necesario que cuenten con nosotros", ha señalado.

Como parte de esta estrategia de participación y fortalecimiento del movimiento asociativo, Morales ha anunciado la celebración, el próximo mes de octubre, de un gran encuentro provincial de asociaciones senior que incluirá charlas, mesas redondas, actividades culturales, teatro y folclore.

Esta jornada servirá como presentación pública del trabajo desarrollado por la Oficina Técnica y como punto de encuentro para compartir experiencias y construir conjuntamente las líneas de actuación futuras.