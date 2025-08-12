La Diputación de Cáceres pone en marcha visores digitales que facilitan el acceso a datos de 223 municipios de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres continúa avanzando en la implantación de un modelo de desarrollo integral y sostenible en la provincia a través de la Oficina de Datos Territoriales, que presta servicios de datos espaciales, para ayuntamientos, personal técnico, ciudadanía y al resto de servicios y áreas de la propia institución provincial.

Ahora se da un paso más poniendo a disposición los 223 municipios de la provincia nuevos visores digitales que integran datos esenciales sobre servicios, equipamientos y recursos locales y que se encuentran integrados en la distintas páginas web municipales.

Tras un trabajo iniciado en 2020, se ha llevado a cabo un proceso sistemático de recopilación y organización de datos municipales, con el fin de dotar a los gobiernos locales de información precisa para "planificar de forma más eficiente, evaluar fortalezas y necesidades, apoyando una gobernanza más ágil y fundamentada en evidencia", informa la diputación cacereña.

De manera paralela, la institución provincial ha lanzado un visor de inversiones en infraestructuras y equipamientos, que recoge las actuaciones realizadas en los últimos cinco años en cada municipio. La herramienta permite filtrar la información por tipo de obra, plan, código CPV y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como descargar datos y generar mapas personalizados.

OFICINA DE DATOS TERRITORIALES

Cabe recordar que en junio de 2020 la Diputación de Cáceres puso en marcha la Oficina de Datos Territoriales que, con un equipo multidisciplinar, ha renovado y sistematizado la toma de datos municipales e integrando la metodología de gestión de datos territoriales para su integración en el modelo de datos.

Los datos espaciales territoriales están al alcance de toda la ciudadanía a través de la información que se sirve en el geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la Diputación de Cáceres, una herramienta orientada a la publicación de datos de interés provincial con base geográfica.

La IDE permite un fácil acceso a la información geoespacial por parte de administraciones, empresas y ciudadanía, y se propone como una base confiable para la planificación territorial y el desarrollo sostenible, fomentando la transparencia y la participación ciudadana.

En este geoportal se encuentran accesibles diversos visores municipales y territoriales de distintas temáticas, según informa la diputación cacereña.