Diputación de Cáceres prepara un Plan de Dinamización Cultural en cada comarca con la contratación de un gestor cultural

CÁCERES 3 Dic.

La Diputación de Cáceres prepara un Plan de Dinamización Cultural en cada comarca de la provincia con la contratación de un gestor cultural, en el marco de las iniciativa de la Red Maraña.

Una red que nació hace un año de la colaboración entre la Diputación de Cáceres y la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (AGCES), y que en este primer año ya ha recorrido la provincia, ha estudiado las potencialidades culturales de cada territorio, ha tomado el pulso de los agentes implicados, tanto públicos como privados, y ha tejido una red que impulsa programas e innovación cultural en los pueblos.

Así se ha puesto de manifiesto este miércoles en el I Encuentro de la Red Maraña en la provincia, que ha reunido a agentes, empresas y asociaciones culturales, además de representantes municipales de los pueblos de la provincia.

En este encuentro, el diputado provincial Alberto Ortega Villarroel, ha anunciado que a lo largo de este año la Diputación de Cáceres no solo ha mantenido los programas existentes, que lleva a cada rincón de la provincia, sino que ha "innovado con la incorporación de nuevas iniciativas", que han nacido también de la cooperación estrecha con los ayuntamientos, "a los que pasamos un cuestionario para que nos trasladaran sus preferencias".

"Pero ahora damos un paso más en colaboración con las mancomunidades, con la contratación de la figura de gestor cultural, que hará un diagnóstico profundo de cada una de las comarcas: recursos existentes, asociaciones, personal, iniciativas, intereses y puesta en marcha de iniciativas participativas", ha resaltado Ortega.

La idea, ha añadido, es crear "un Plan de Dinamización Cultural de cada comarca, para que la diputación pueda alinear sus políticas culturales con los intereses y realidades de cada comarca, actuar en un plan de desarrollo provincial adaptado al territorio".

Ahondando en el trabajo realizado por la diputación, la jefa su Área de Cultura, Ada Salas, detallaba que en dos años, la institución provincial "ha doblado el número de programas que ha llevado a los pueblos, aumentando, además, el número de pueblos a los que llevan esas actividades, con mucho esfuerzo y con todo el mimo que hemos podido".

Así, ha explicado que si en 2023 se llevaron a los pueblos 12 programas diferentes, con 125 actividades, en 2025, se han llevado 22 programas, con unas 255 actividades, informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

En ese sentido, programas ya consagrados como Muro Crítico, Noches de Santa María, Ritmo y Cadencia o Conciertos de Pedrilla, y programas más recientes como Bajo el magnolio de Pedrilla, Literatura en mi pueblo, Con L de Cáceres o Danza Pueblo Danza.

A lo largo del encuentro, se han ido presentando distintos proyectos culturales que se están desarrollando en el mundo rural, con el objetivo de darlos a conoceros, hacer un intercambio de experiencias y analizar las formas de financiación de cara a proyectos culturales en el mundo rural.

Así, se han presentado programas como 'El Bosque de TO', 'El día de los productos silvestres', 'Cabezuela de cuida', 'Nómadas Digitales', 'Naturmanera', 'La Nave del Duende', 'Gata Negra', 'Regilandu de Mieu' o 'Entrevecinos', entre otros muchos.