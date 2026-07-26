La Diputación de Cáceres prepara un retén para sustituir a los bomberos desplazados a Ávila por los incendios

Imagen de los incendios forestales que afectan a la provincia de Ávila. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres prepara un nuevo retén de bomberos de su Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) para sustituir al equipo que desde este pasado sábado se encuentra trabajando en la protección de los municipios afectados por el incendio forestal en la provincia de Ávila.

El retén, que está previsto que parta hacia Ávila a primera hora de esta misma tarde, está formado por un jefe de salida, cuatro conductores bomberos, una bomba rural pesada y un vehículo ligero todoterreno que continuarán con la protección de poblaciones e infraestructuras (interfaz forestal/urbana), según ha informado la diputación en un comunicado.

El Sepei de la Diputación de Cáceres está coordinado a través del punto de mando avanzado a nivel estratégico y operativamente con el sargento de la guardia del SEPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Ávila) y Ayuntamiento de Ávila. Se trata, así, de un trabajo conjunto de los bomberos de la diptación cacereña con otros servicios que están apoyando en la zona, en concreto con las diputaciones de Valladolid, Salamanca y Segovia.

Las zonas operativas de trabajo del Sepei durante toda la jornada de este pasado sábado se centraron en defensa de la urbanización La Atalaya y los municipios de Navahondilla y Casilla. Por la noche se han centrado todos los esfuerzos en el municipio de Piedralaves, donde el denso humo ha dificultado considerablemente las labores de prevención y extinción.

En la jornada de hoy domingo, desde primera hora, se encuentran trabajando en el término de Casavieja, igualmente para defensa del casco urbano de la población.