La Diputación de Cáceres presenta una ruta de largo recorrido para descubrir los territorios Unesco de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

TORIL (CÁCERES), 17 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha presentado este miércoles en el Centro de Interpretación Pórtico de Monfragüe, en la localidad de Toril, el proyecto Grand Tour de la Provincia de Cáceres, una iniciativa que conecta los tres espacios reconocidos por la Unesco en la provincia, que son la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional y el Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara.

La diputada de Turismo, Elisabeth Martín Declara, acompañada del alcalde del municipio, Eugenio Trebejos, ha explicado a representantes municipales, empresas, grupos de acción local y otras entidades, la importancia de adherirse a un proyecto para impulsar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la conservación del patrimonio y la generación de oportunidades en el medio rural.

Se trata de una ruta de largo recorrido que permitirá "descubrir la riqueza natural, cultural y patrimonial de estos territorios a través de distintas modalidades y etapas, adaptadas a los intereses y motivaciones de cada viajero", ha dicho Martín.

El itinerario cuenta con 5 etapas en las que se integran 15 rutas tematizadas, recursos e infraestructuras ya existentes con nuevas actuaciones, productos y experiencias, generando una "propuesta turística coherente, diversa y de gran atractivo".

El Plan Director Grand Tour de los Territorios Unesco de la provincia de Cáceres es la actuación principal del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos Next Generation, que cuenta con un presupuesto total de 7 millones de euros.

En este encuentro se ha presentado también la red de empresas y entidades adheridas al proyecto, formada por alojamientos, empresas de actividades, establecimientos de restauración, centros de interpretación y otros agentes vinculados al sector turístico.

"Esta red constituye uno de los pilares fundamentales del Grand Tour, al ofrecer experiencias y servicios que contribuyen a reforzar la calidad y autenticidad de la oferta turística del territorio, ha incidido la diputada provincial.

Finalmente, se ha dado a conocer el plan de marketing y comunicación diseñado para la promoción del producto. Esta estrategia contempla acciones de difusión, promoción digital, presencia en medios y desarrollo de contenidos orientados a incrementar la notoriedad del Grand Tour y fortalecer el posicionamiento de los territorios Unesco de Cáceres en mercados turísticos nacionales e internacionales.