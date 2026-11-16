Diputación de Cáceres refuerza su colaboración con los agentes sociales en defensa del empleo y los derechos laborales

La secretaria regional de CCOO, María Berrocal; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la secretaria regional de UGT, Patrocinio Sánchez, y el secretario general de Creex, Javier Peinado - EUROPA PRESS

CÁCERES, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este lunes con las secretarias generales de UGT y CCOO, Patrocinio Sánchez y María Berrocal, respectivamente, y con el secretario general de la Creex, Javier Peinado, para reforzar su colaboración en defensa del empleo, los derechos laborales y la defensa del medio rural.

Morales ha reivindicado el papel "imprescindible" de los agentes sociales "frente a los ataques y descalificaciones que se están produciendo contra los representantes sindicales y empresariales", y ha defendido el valor del diálogo social como herramienta para avanzar y dar respuesta a los problemas de la ciudadanía.

"Desprestigiar a los sindicatos y a la patronal, como están haciendo algunos partidos políticos, es desprestigiar al propio sistema democrático en este país", ha dicho Morales, que ha asegurado que "desde la Diputación nos negamos a este tipo de descalificaciones e insultos a los agentes sociales, no se pueden consentir".

Así, la diputación cacereña ha reafirmado su voluntad de seguir trabajando con los citados sindicatos y la patronal extremeña para defender el futuro de los municipios de la provincia.

El encuentro ha servido para hacer balance del trabajo desarrollado conjuntamente y abordar nuevas líneas de colaboración de cara a 2027, especialmente ante los retos que afronta una provincia extensa y con numerosos municipios pequeños, como la creación y mantenimiento del empleo, la fijación de población, el acceso a la vivienda, el apoyo a las empresas y la lucha contra la despoblación.

En este sentido, Morales ha destacado que la diputación "va a estar siempre dispuesta a trabajar junto a sindicatos y organizaciones empresariales para reforzar los derechos laborales y ofrecer a trabajadores y empresas el apoyo necesario, especialmente en el medio rural".

Por su parte, Javier Peinado ha defendido la necesidad de apoyar de manera diferenciada a las empresas que desarrollan su actividad en territorios de pequeña población, con el objetivo de mantener las existentes y atraer nuevas iniciativas que permitan generar actividad y empleo.

La secretaria regional de UGT, Patrocinio Sánchez, ha puesto en valor la continuidad de estas reuniones y la experiencia de las organizaciones sindicales en el conocimiento del territorio y de las necesidades de trabajadores y trabajadoras, mientras que la líder regional de CCOO, María Berrocal, ha reivindicado el diálogo social y ha señalado como prioridades la fijación de población, la vivienda y el empleo, especialmente los planes de empleo locales, que ha calificado de "vitales" para el mantenimiento de los pueblos.

La Diputación de Cáceres y los agentes sociales coinciden así en la necesidad de mantener una colaboración estable para afrontar los grandes retos de la provincia y garantizar que vivir y trabajar en los pueblos siga siendo una opción de futuro.