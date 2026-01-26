La Diputación de Cáceres reparte 23.000 árboles a 147 municipios de la provincia para embellecer sus calles

Vivero de la Diputación de Cáceres situado en la finca Haza de la Concepción en Malpartida de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MALPARTIDA DE PLASENCIA (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha comenzado el reparto de 23.000 árboles y arbustos procedentes del Vivero Provincial que tiene en la finca Haza de la Concepción, y que llegarán a 147 municipios de la provincia para embellecer sus espacios públicos.

La diputada provincial de Agricultura y Ganadería, Angélica García, ha participado este lunes en la primera jornada de reparto de 29 especies de árboles, arbustos y plantas aromáticas a las entidades locales solicitantes.

En esta campaña de invierno se han puesto a disposición de los pueblos 15 especies de árboles: magnolia orchid, fresno de flor, almez, tulipífero, liquidámbar, aligustre de copa, álamo o laurel portugués, entre otras; 8 especies de arbustos: lirio africano, rosa de Siria, árbol de Júpiter o salvia, entre otras, y 6 especies de setos y aromáticas: ciprés, escalonia, lavanda, romero rastrero, tuya para setos y durillo.

Angélica García ha precisado que, nuevamente, las solicitudes de unidades han superado a la oferta --las peticiones han ascendido a 32.000 unidades--, lo que significa "el éxito y las garantías que da la planta de la Diputación de Cáceres a nuestros ayuntamientos".

Asimismo, ha detallado que las entregas se seguirán realizando durante esta semana y la siguiente "y una vez terminemos, ya estamos trabajando de manera intensa en la campaña de primavera que hacemos también siempre con las flores de temporada y que es tan vistosa".

Además, ha adelantado que en las próximas semanas se hará llegar a los ayuntamientos la 'Guía de árboles y arbustos del Vivero Provincial de la Diputación de Cáceres' elaborada por la institución provincial, con información detallada sobre técnicas de plantación, mantenimiento o fichas técnicas sobre las especies disponibles, entre otros.