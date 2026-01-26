La Diputación de Cáceres reparte 23.000 árboles a 147 municipios de la provincia para embellecer sus calles

Vivero de la Diputación de Cáceres situado en la finca Haza de la Concepción en Malpartida de Plasencia
Vivero de la Diputación de Cáceres situado en la finca Haza de la Concepción en Malpartida de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 26 enero 2026 13:07
MALPARTIDA DE PLASENCIA (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha comenzado el reparto de 23.000 árboles y arbustos procedentes del Vivero Provincial que tiene en la finca Haza de la Concepción, y que llegarán a 147 municipios de la provincia para embellecer sus espacios públicos.

La diputada provincial de Agricultura y Ganadería, Angélica García, ha participado este lunes en la primera jornada de reparto de 29 especies de árboles, arbustos y plantas aromáticas a las entidades locales solicitantes.

En esta campaña de invierno se han puesto a disposición de los pueblos 15 especies de árboles: magnolia orchid, fresno de flor, almez, tulipífero, liquidámbar, aligustre de copa, álamo o laurel portugués, entre otras; 8 especies de arbustos: lirio africano, rosa de Siria, árbol de Júpiter o salvia, entre otras, y 6 especies de setos y aromáticas: ciprés, escalonia, lavanda, romero rastrero, tuya para setos y durillo.

Angélica García ha precisado que, nuevamente, las solicitudes de unidades han superado a la oferta --las peticiones han ascendido a 32.000 unidades--, lo que significa "el éxito y las garantías que da la planta de la Diputación de Cáceres a nuestros ayuntamientos".

Asimismo, ha detallado que las entregas se seguirán realizando durante esta semana y la siguiente "y una vez terminemos, ya estamos trabajando de manera intensa en la campaña de primavera que hacemos también siempre con las flores de temporada y que es tan vistosa".

Además, ha adelantado que en las próximas semanas se hará llegar a los ayuntamientos la 'Guía de árboles y arbustos del Vivero Provincial de la Diputación de Cáceres' elaborada por la institución provincial, con información detallada sobre técnicas de plantación, mantenimiento o fichas técnicas sobre las especies disponibles, entre otros.

