La Diputación de Cáceres repartirá 20.000 árboles, arbustos, setos y aromáticas entre los municipios de la provincia

La Diputación de Cáceres repartirá 20.000 árboles, arbustos y setas entre los municipios de la provincia

CÁCERES 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vivero de la finca Haza de la Concepción, de la Diputación Provincial de Cáceres, ya tiene preparadas las 20.000 unidades de 29 especies de árboles, arbustos, setos y aromáticas que se van a distribuir entre las entidades locales de la provincia que lo soliciten.

Se trata de la nueva campaña de reparto en invierno que tiene como objetivo "ayudar al embellecimiento de sus calles y plazas", como ha indicado la diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García, en la carta que ha remitido a los ayuntamientos.

Así, hasta el 8 de diciembre, las localidades podrán hacer sus solicitudes, indicando en ella las especies que desean, entre las 29 especies, de hoja perenne y caducifolia, que se ofertan este año, indicando también el fin que se dará a ellas.

En esta campaña se ponen a disposición de los pueblos 7.000 unidades de 15 especies de árboles: magnolia orchid, fresno de flor, almez, tulipífero, liquidámbar, aligustre de copa, álamo o laurel portugués, entre otras; 4.500 unidades de 8 especies de arbustos: lirio africano, rosa de Siria, árbol de Júpiter o salvia, entre otras, y 8.500 unidades de 6 especies de setos y aromáticas: ciprés, escalonia, lavanda, romero rastrero, tuya para setos y durillo.

La entrega de los árboles solicitados se hará a finales del mes de enero de 2026, informa la institución provincial.