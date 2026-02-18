La Diputación de Cáceres saca a licitación los trabajos de exhumación en fosas de Almoharín y Villamesías - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres ha sacado a licitación los trabajos de dos nuevas investigaciones y exhumaciones en fosas de la Guerra Civil, en este caso en las localidades de Almoharín y Villamesías.

Con un presupuesto de 100.000 euros, provenientes de una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, el objetivo es contratar los servicios necesarios para la "investigación previa, localización, sondeos de fosas de la guerra civil y, en su caso, exhumación e identificación".

A estas dos fosas se llegan tras trabajos realizados previamente con fuentes orales, que las sitúan, por un lado, en Almoharín, en las cercanías de la caseta de peón caminero de la carretera N-V, en el camino de Arroyo Molino, y por otro lado en el cementerio municipal de Villamesías.

El responsable del citado servicio de la diputación cacereña, Fernando Ayala, ha adelantado que, en próximas fechas, saldrán las licitaciones de los trabajos en las fosas de Conquista de la Sierra y del cementerio de Cáceres.

Con lo que este año serán cinco los proyectos en los que la Diputación de Cáceres trabaje para rescatar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, "buscar la verdad y la reparación y justicia de las víctimas y sus familiares", ya que a estas cuatro se suma la nueva fase en la mina La Paloma, en Zarza la Mayor.