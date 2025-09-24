La Diputación de Cáceres saca las últimas plazas de su programa SICE para consolidar empresas de la provincia - SICE-DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través de su Agencia de Empleo, impulsa la fase final del Sistema Integral de Consolidación Empresarial (SICE), un proyecto pionero en la región diseñado para potenciar la competitividad y consolidación de las empresas ya establecidas en la provincia, y al que aún pueden sumarse quienes están interesados para ocupar las últimas plazas disponibles en el proyecto.

Se trata una iniciativa gratuita dirigida a empresas con sede en la provincia -de cualquier tamaño, antigüedad o sector-, a través de la que podrán acceder al acompañamiento técnico especializado y a las herramientas necesarias para avanzar en estabilidad y crecimiento sostenible de la empresa.

Así, este programa de la Diputación de Cáceres ofrece tres niveles progresivos de acompañamiento. Uno de autodiagnóstico de consolidación que consiste en un cuestionario guiado para conocer la situación actual de la empresa y recibir recomendaciones personalizadas. El segundo nivel es de asesoramiento en consolidación con acceso a expertos en áreas clave (gestión, operaciones, finanzas, comercial, marketing, personas, digitalización...) para activar mejoras concretas.

Y el tercer nivel es una Unidad Técnica de Consolidación, que es acompañamiento estratégico y operativo de una unidad técnica que ayuda a implantar acciones de mejora y a priorizarlas en el tiempo.

SICE está especialmente indicado para negocios que ya están en marcha, pero que desean consolidar ventas, procesos, equipos y resultados. De esta manera, en el marco del programa, se diagnostica, prioriza y acompaña en los cambios necesarios.

Además del acompañamiento individual, el programa promueve la Comunidad SICE, un espacio para compartir experiencias y buenas prácticas, generando colaboración y cohesión en el tejido empresarial de la provincia, que celebrará su primer encuentro en las próximas semanas.

Para estas últimas plazas, las empresas interesadas pueden registrarse y acceder a los recursos en la web del programa. La inscripción es gratuita y la adjudicación de plazas se realizará por orden de solicitud hasta completar aforo, informa la diputación cacereña.