La Diputación de Cáceres sigue mejorando los acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia

El vicepresidente Tercero de Fomento de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, junto a miembros de la Guardia Civil - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, continúa mejorando los acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia en el marco del acuerdo de colaboración entre la institución provincial y la Dirección General de la Guardia Civil para la realización de obras de conservación y reparación de acuartelamientos en la provincia cacereña.

Este miércoles se ha celebrado una reunión ordinaria de la comisión mixta de seguimiento de los planes y proyectos que se encuentran en ejecución y en la que se han puesto sobre la mesa, por parte de la Guardia Civil, nuevas propuestas de actuación.

En la reunión han estado presentes, por parte de la Diputación, el Vicepresidente 3º, Luis Fernando García Nicolás, la directora del Área, Rosa Martín-Romo y el jefe del Servicio de Arquitectura, Jesús Martín, y en representación de la Dirección General de la Guardia Civil, el sargento primero, Asier Sánchez y el guardia civil, Alberto Sánchez.

En este encuentro se ha dado cuenta de los distintos expedientes de obras en ejecución, así como las obras ya concluidas y entregadas, como es el caso de los trabajos de mejora de vestuarios y de accesibilidad en el Cuartel de Jarandilla de la Vera, a los que se ha destinado un montante de 60.549,13 euros.

Asimismo, se han revisado los estados de ejecución de las obras incluidas en el Plan 2025 entre las que se encuentran actuaciones en el Cuartel de Valencia de Alcántara. Este acuartelamiento tiene asignado un presupuesto de, aproximadamente, 320.000 euros de fondos provinciales y la iniciación de las obras se ha visto retrasada por la necesidad de modificar el proyecto y adecuarlo a la nueva normativa relativa a las Acude (Áreas de Custodia de Detenidos).

También se ha abordado la situación del Cuartel de Alcuéscar sobre el que un estudio financiado por la Diputación Provincial ha confirmado que existen graves deficiencias estructurales en el edificio que impiden su uso de manera segura.

Ambas instituciones se han comprometido a intervenir en estas instalaciones para que los efectivos de la Guardia Civil vuelvan a prestar servicio desde esas dependencias, ya que actualmente lo hacen en la planta baja del Centro de Tradiciones y Costumbres 'Rafael García Plata de Osma'.

Con relación a las actuaciones convenidas para 2026, se encuentra en redacción el proyecto para la adecuación y mejora de las cubiertas del acuartelamiento en Trujillo, para lo que se ha previsto una inversión inicial de 200.000 euros, que se suma a las reformas en cornisas y fachada realizadas en ejercicios anteriores.

Igualmente, en esta reunión los representantes de la Guardia Civil han trasladado propuestas de actuación en Cuarteles de Montánchez, Arroyo de la Luz y Plasencia, que serán evaluadas y cuantificadas en los próximos meses, y confirmadas en una nueva reunión de seguimiento que se prevé se produzca en el último trimestre de año.