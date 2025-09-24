La Diputación de Cáceres se suma a la propuesta de convertir la antigua prisión provincial en Centro Cívico Memorial

La institución provincial patrocina la revista Versión Original que dedica su número 350 al cine carcelario

CÁCERES, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres se ha sumado a la propuesta de convertir el edificio de la antigua prisión provincial, situado en la avenida Héroes de Baler de la capital cacereña, en un Centro Cívico Memorial sobre la represión franquista, tal y como defiende la asociación Amececa.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha participado junto a Paco Rebollo, presidente de la Fundación Rebross, en la presentación de la nueva entrega de la revista especializada en cine 'Versión Original', que dedica su número 350 a 'Prisiones' en el cine, con un recorrido a través de 33 títulos de cine carcelario, y cuenta con el patrocinio de la diputación cacereña.

La selección de esta temática surge de la voluntad de dar a conocer las reivindicaciones de la Amececa, entidad que firma el editorial de la revista y que intervino en la presentación de mano de su vicepresidente, José Hinojosa, quien trabaja para conseguir la conversión del antiguo edificio de la cárcel en un centro de memoria que defienda los valores democráticos.

Durante la presentación, Morales centró su intervención en defender la obligación de las Administraciones Públicas en invertir en proyectos y acciones que promuevan el conocimiento y divulgación de la memoria histórica y democrática.

"Es invertir en derechos humanos y en reforzar nuestra democracia", aseveró el presidente que mostró su apoyo a Amececa y recordo que están en contacto con el Ministerio del Interior para que "no dejen que este edificio y lugar de memoria se venga abajo sin que nadie lo remedie, ni se haga ninguna actuación en la línea que propone Amececa".

Respecto a la revista VO, MOrales puntualizó que "si queremos conseguir que Cáceres sea Capital Europea de la Cultura en 2031, tenemos que hacerlo también de la mano de gente y asociaciones que llevan años dedicadas a dinamizar la vida cultural de esta ciudad, poniéndola en el mapa como ha hecho Fundación Rebross con su Festival Solidario de Cine Español, un evento de referencia, o su revista especializada".

"Es un error no contar con esto", dijo al tiempo que incidió en la idea de la cultura como "motor económico" y "generador de oportunidades para la creación de empleo y fijar población en los pueblos de la provincia".

Además del apoyo a este número de la revista editada pro la Fundación Rebross, la Diputación de Cáceres fue una de las entidades patrocinadoras del II Congreso 'Versión Original', que reunió el pasado mes de junio en Cáceres a especialistas y críticos cinematográficos de referencia a nivel nacional, en un espacio de análisis y debate sobre el estado actual de la crítica de cine en España, su rol y protagonismo en la prensa escrita, revistas culturales, televisión, blogs o podcasts.