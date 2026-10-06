La Diputación de Cáceres y la UEx llevan la universidad a los pueblos de la provincia con conferencias y talleres

Foto de familia tras la presentación del proyecto 'Provincia UEx' impulsado por la Diputación de Cáceres y la universidad extremeña - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura (UEx) van a poner en marcha el proyecto 'Provincia UEx' para acerdar la universidad extremeña a los pueblos de la provincia con conferencias, charlas y talleres de temas que interesen a la sociedad y que serán propuestos por profesores universitarios.

La iniciativa está impulsada por el Consejo Provincial de Políticas Públicas que la diputación cacereña puso en marcha para conocer los temas que preocupan a los ciudadanos y poder diseñar sus programas de actuación acorde a estas necesidades.

A partir de noviembre profesores y profesoras de la UEx viajarán a los más de 200 pueblos de la provincia para impartir talleres, charlas, coloquios, conferencias sobre temas que hayan podido elegir los municipios del listado que facilite la universidad.

El proyecto 'Provincia UEx' ha sido presentado este martes por parte del presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales; el rector de la UEx, Pedro F. Salguero; el presidente del Consejo de Políticas Públicas, Gabriel Moreno, y la vicerrectora de Extensión Universitaria y el adjunto a la vicerrectora, María Teresa Terrón y Jesús Conde.

Morales ha destacado que esta iniciativa puede llegar a más de 300.000 personas de todas las edades, y con ella se confirma la defensa de la universidad pública que ha la institución provincial porque es "el presente y futuro de nuestra tierra".

"Se trata de un proyecto apasionante --ha dicho el presidente de la diputación--, que viene a cumplir el objetivo que nos marcamos desde la institución provincial con la creación del Consejo de Políticas Públicas, que era conectar con toda la sociedad, con todos los colectivos, y ahora lo hacemos con la universidad pública, que es el presente y el futuro de nuestra tierra".

Así, se alcanzaría a una población eminentemente rural ya que Cáceres y Plasencia cuentan con campus universitarios y no entrarían como sedes de este programa.

A esto se ha referido el rector de la UEx, que ha indicado que con la cantidad de pequeñas localidades y la ruralidad que tiene la provincia de Cáceres "es importante que la actividad permee fuera de esas dos ciudades, que sea también visible en zonas rurales, que podamos aportar allí el conocimiento y la formación que se genera en la universidad".

De esta forma, se cumpliría una de las "misiones" que la universidad se ha marcado que es que "la gente vea que realmente la universidad es un activo y un factor que contribuye al crecimiento social y económico de nuestra comunidad autónoma", ha dicho el rector.

El objetivo es que la UEx esté también visible en zonas rurales y en localidades que no están tan cercanas al mundo universitario. "Aportarles a ellos el conocimiento y la formación que se genera en la Universidad de Extremadura", ha incidido el rector, que ha añadido que el objetivo es que "la sociedad vea que realmente la universidad es un activo y es un factor que contribuye al crecimiento social y económico de nuestra comunidad autónoma".

COMIENZA EN NOVIEMBRE

El mes de noviembre está previsto que comiencen las conferencias, charlas o talleres, tal como ha indicado el presidente del Consejo de Políticas Públicas, una vez que se hayan enviado las propuestas temáticas a los ayuntamientos.

Los temas se elegirán en función de lo que consideren que más interesa a ese municipio. Es decir, a lo mejor hay un ayuntamiento que opta por una conferencia en materia veterinaria, otro en materia de medio ambiente, en temas de gestión forestal, o los que opten por la Constitución Española, por ejemplo.

Así, el programa se desarrollará a través de un catálogo de conferencias elaborado por la Universidad de Extremadura a partir de las propuestas de su profesorado. Cada docente participante indicará su área de conocimiento y, al menos, tres títulos de conferencias que pueda impartir. Un mismo profesor podrá impartir un máximo de tres conferencias durante el curso académico.

Las propuestas tendrán un carácter divulgativo, estarán adaptadas a un público general y, siempre que sea posible, abordarán cuestiones de actualidad e interés social. Una vez elaborado el catálogo, la Diputación de Cáceres lo trasladará a los ayuntamientos, y cada municipio podrá seleccionar al menos dos de las conferencias ofertadas.

Para estos primeros pasos, tras la firma del convenio entre la diputación y la UEx, la institución provincial aporta una cantidad de 25.000 euros, con la que se cubrirán los gastos de desplazamiento y de impartición de la conferencia o taller.

El presidente de la diputación cacereña ha reiterado su agradecimiento a la universidad por la colaboración continua que ambas instituciones están manteniendo, al tiempo que ha recordado que la institución ha destinado unos 900.000 euros a proyectos de muy distintos ámbitos con la universidad. "Y así hemos de seguir porque estamos hablando del presente y el futuro de nuestra provincia", ha concluido Morales.