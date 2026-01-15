La Diputación de Cáceres y la UEx unen fuerzas para avanzar en la cooperación internacional

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión con la vicerrectora de la Universidad de Extremadura (UEx), Rocío Blas, y la directora de la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria de la UEx, Silvia Román - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión con la adjunta al rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Rocío Blas, y la directora de la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria de la UEx, Silvia Román, para avanzar en posibles proyectos de cooperación internacional entre ambas entidades.

"Juntos se puede hacer más y mejor", ha sido uno de los mensajes que han trasladado tras este encuentro con el que se arranca "una colaboración firme" de cara a ampliar las acciones que ambas instituciones están llevando a cabo en distintos países.

Según ha detallado Rocío Blas, el objetivo es fomentar las áreas en las que ya coinciden los trabajos y "abrir nuevos ámbitos de colaboración, llegar a más áreas de conocimiento y a más espacios geográficos en el ámbito de la cooperación internacional".

Y es que, tal y como ha indicado Silvia Román, ambas instituciones trabajan, por ejemplo, en países como Paraguay, Benín, Bolivia, así como en proyectos similares sobre salud, energía o turismo.

"Hemos hablado de las cuatro líneas que estamos desarrollando en la oficina de cooperación, que son, por una parte, formación para alumnado, pero también para personal externo a la universidad. Por otra parte, investigación con transferencia en proyectos de cooperación. Y, por otra parte, tenemos acciones de voluntariado a nivel local y a nivel de voluntariado internacional en terreno", ha explicado Román.

No obstante, Blas ha añadido que "aún es pronto para indicar futuros trabajos conjuntos". "Pero sí se han abordado temas sobre sostenibilidad, residuos, gobernanza, género... líneas, todas ellas, en las que nos gustaría avanzar y que tendremos que concretar a partir de ahora", ha concluido.