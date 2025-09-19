El escritor e ilustrador serragatino Javier Alcaíns expone 'Canciones ilustradas' en la sala Pintores 10 de Cáceres

Inauguración de la muestra de Javier Alcaíns en la sala Pintores 10 de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio expositivo sala Pintores 10 de la Diputación de Cáceres ha organizado una nueva propuesta artística. Se trata de la exposición 'Canciones ilustradas', un trabajo del escritor e ilustrador extremeño Javier Alcaíns, un proyecto amplio que aúna poesía, música e ilustración.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 3 de octubre de lunes a viernes en horario de 10,00 a 20,00 horas, recoge un total de 10 partituras acompañadas de su correspondiente letra e ilustración, que se completan con un pequeño comentario del autor. En ellas, Alcaíns, refleja su viejo deseo cumplido de aprender música e integrarla con sus dos otras pasiones que le acompañan desde la juventud: la literatura y la pintura.

Durante la inauguración de este proyecto, celebrada en la tarde de este pasado jueves, el grupo Budur, formado por Mar Cabezas (vocalista), Jara Ciordia (piano) y Carmen Valiente (violonchelo), ejecutaron algunas de las canciones recogidas en las partiduras que integran la muestra..

SOBRE EL ARTISTA

Javier Alcaíns (Valverde del Fresno, 1963) se inicia en la escritura hace cinco décadas, para adentrarse, años después, en la ilustración y, más recientemente, en la composición musical.

Ha publicado libros de poemas y de cuentos como Memoria de los viajes (1989), La locura y las rosas (1997) y Teatro de sombras (1999). También ha ilustrado más de una treintena de libros: tres libros bíblicos de la mano de Manuel Moleiro, publicados entre 1999 y 2001, Apocalipsis, Cantar de Cantares y Libro de Daniel o Sepulcro en Tarquinia (2010), de Antonio Colinas.