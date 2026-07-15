La exposición 'Del arca de las tres llaves a la nube' llega a Zarza la Mayor con documentos históricos de la localidad

La exposición 'Del arca de las tres llaves a la nube' llega a Zarza la Mayor con documentos históricos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'Del arca de las tres llaves a la nube', promovida por el Servicio de Archivo y Bibliotecas de la Diputación de Cáceres, continúa su periplo por los municipios de la provincia. En esta ocasión podrá visitarse hasta el 1 de septiembre en el Ayuntamiento de Zarza la Mayor, donde se exponen diversos documentos originales relevantes para la historia del municipio y conservados en el archivo municipal.

De este modo, los que se acerquen hasta allí podrán admirar documentos desconocidos para ellos como un expediente para el nombramiento del practicante de 1902, una subasta y remate del aprovechamiento de hierbas de invierno de los terrenos de propios y de la Dehesa de Debajo de 1837, y una solicitud para atender el trabajo de mantenimiento del reloj de la Villa de 1918.

También se puede ver un expediente de subasta de 61 docenas de huevo aprehendidas por la fuerza de carabineros de la Villa de 1932 o un expediente instruido para la extinción de la plaga de la langosta de 1901-1902.

El fin último de esta muestra es acercar este rico patrimonio documental a toda la ciudadanía de la provincia para que conozcan de cerca las piezas documentales que "constituyen la memoria de nuestros pueblos y poner en valor el ingente patrimonio documental que se conservan en los municipios de la provincia", informa la diputación cacereña en nota de prensa.