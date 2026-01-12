Una exposición en el San Francisco de Cáceres recuerda la represión franquista ante "discursos negacionistas"

Asistentes a la exposición 'Tras las huellas de la Memoria Histórica en Extremadura', que se puede visitar en el complejo cultural San Francisco de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha inaugurado la exposición 'Tras las huellas de la Memoria Histórica de Extremadura', que puede verse en el claustro de la sala Malinche del complejo cultural San Francisco de Cáceres hasta el 26 de enero, a partir del cual comenzará a recorrer casas de cultura e institutos de la provincia.

El objetivo de esta muestra es que lo jóvenes "conozcan las pérdidas y el sufrimiento que supuso el franquismo, para que no se vuelva a repetir", ha dicho Gutiérrez. "Ante discursos negacionistas y totalitarios tenemos una responsabilidad colectiva para no perder derechos y libertades", ha sentenciado.

"Los más jóvenes tienen que saber que la democracia, las libertades y los derechos de los que hoy gozan no han sido regalados; para conseguirlos ha habido mucho sufrimiento, una lucha muy grande en el tiempo, ha habido muchas pérdidas humanas, y todo eso se debe conocer para no perder esos derechos", ha manifestado.

Con esta exposición, en la que se hace un repaso de la historia del franquismo, de la represión franquista, desde el golpe de estado contra la II República, la diputación, junto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex), pretende "abrir un espacio de reflexión, de análisis y de pedagogía".

"Sobre todo, en unos momentos en los que el discurso negacionista y los totalitarismos están de nuevo en auge, por lo que todos tenemos una responsabilidad colectiva para frenarlos, para educar, para contribuir a concienciar que hay que trabajar para que no vuelva a repetirse ese pasado", ha insistido Gutiérrez.

En este sentido, ha reiterado el compromiso y el trabajo que viene haciendo la Diputación de Cáceres a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, "avanzando en las exhumaciones, como en la mina La Paloma, en la que ya se trabaja, o en la próximas en Almoharín y Villamesías", así como en el apoyo a proyectos educativos "que recuerden a nuestros jóvenes que ha costado mucho llegar a la pluralidad de los partidos políticos, a la diversidad, al poder opinar de manera diferente".

El historiador Ángel Olmedo, junto a Chema Álvarez, han acompañado a los asistentes en el recorrido por los 22 paneles, "que arrancan con lo que fue golpe de estado contra un gobierno legítimo, el de la II República, para continuar con el proceso represivo franquista, que en Extremadura fue muy duro -ha recordado Olmedo-, con más de 14.000 víctimas en la región, muchas de ellas todavía en fosas comunes".

UN RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN

Los paneles han sido elaborados con la colaboración de prestigiosas personalidades de la historia y la investigación en Extremadura como Julián Chaves, Justo Vila, Candela Chaves, Ángel Olmedo, Juan Antonio Aranda, Silvia Herrero, Celia Chaves, Cayetano Ibarra, José Manuel Corbacho, Chema Álvarez y Javier Martín Bastos.

Una muestra que arranca con un cartel en la que se puede ver una imagen de la excavación de la fosa de Pozuelo de Zarzón, en la que se hallaron los cuerpos de guerrilleros. A partir de aquí, continúa con el desarrollo de cuatro bloques.

En la 'Introducción' se recuerda el 'El Golpe de Estado contra la II República', 'La matanza de Badajoz' y 'El genocidio franquista'. El bloque dos, denominado 'Dictadura', incluye 'España, una Gran Prisión', 'La justicia militar', 'La represión contra la mujer, 'Maquis en Extremadura', 'Consecuencia de la represión franquista', y 'La construcción de la Memoria franquista'.

El tercer apartado está dedicado a 'Fosas tras la muerte del dictador. Fosas, asociacionismo y voluntariado', y se incluyen 'Al Alba, tras la muerte del dictador', 'Abriendo fosas, cerrando heridas', 'Exhumando fosas', 'La antropología forense, herramienta para la Memoria Histórica' y 'Los Campos de Trabajo de Memoria Histórica'.

El cuarto y último bloque se titula 'Familias y rescate de la memoria', e incluye 'Testimonios y Familias', 'Las víctimas con nombres y apellidos', 'Pervivencia de la memoria en los restos materiales' y 'Memoria Histórica rescatada del olvido'. El cierre se dedica a la 'Pervivencia del franquismo', 'La memoria histórica en el currículo escolar', y 'Comparativa en Extremadura: Ley de Memoria Histórica y Democrática/Ley de Concordia'.