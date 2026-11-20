El presidente de la Diputación de Cáceres y de Felcode, Miguel Ángel Morales, y el gerente de Felcode, Antonio Fuentes, tras la presentación de los 20 años del programa de expertos de Felcode - EUROPA PRESS

CÁCERES, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Voluntarios expertos' del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) cumple veinte años y para celebrarlo reunirá en Cáceres el martes 24 de noviembre, a un centenar de personas que, de una manera u otra, han participado en este programa que es un exponente de la "solidaridad del municipalismo" y la cooperación internacional.

El encuentro congregará a técnicos extremeños en diversas disciplinas que a lo largo de estos años han viajado a países latinoamericanos a asesorar en materia de gestión de residuos, actividades agrícolas, promoción turística o comunicación institucional, entre otros muchos temas, con mandatarios de esos países que contarán su experiencia y el resultado de la aplicación de esa formación técnica en sus territorios.

La cita será en el Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña organizado por Felcode, con la colaboración de las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, como entidades que forman parte de este fondo junto a más de 200 municipios extremeños.

"Felcode es el resultado de la solidaridad del municipalismo extremeño, de la voluntad de impulsar la política de la defensa de la paz, la igualdad y la oportunidad para todos los pueblos", ha destacado este viernes el presidente de Felcode y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, durante la presentación del encuentro.

El encuentro será el acto central de una serie de acciones conmemorativas de esta efeméride que se están llevando a cabo desde mediados de este año y finalizarán durante el mes de diciembre.

"Hay una amalgama de proyectos que están generando fijación de población, que están siendo motor económico y generando oportunidades para la ciudadanía en países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay", ha destacado Morales.

El objetivo es conmemorar la extensa trayectoria del programa 'Voluntarios expertos pero también es una oportunidad para sistematizar esa trayectoria, visibilizar su impacto, reconocer a las personas e instituciones que lo han hecho posible y reflexionar sobre su futuro y el de la cooperación técnica municipal.

"No queríamos hacer sólo un ejercicio de complacencia sino contar con nuestros voluntarios y nuestras socias y a través de su testimonio conocer la importancia que tiene este tipo de cooperación que está basada en el tiempo y conocimiento que tienen los voluntarios y voluntarias que quieren contribuir a resolver problemas en el mundo local", ha señalado Antonio Fuentes, gerente de Felcode.

El encuentro comenzará a las nueve de la mañana con la inauguración a cargo de Miguel Ángel Morales, la vicepresidenta de Felcode y presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, el vicepresidente de Confocos (Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad), Juan Antonio González, y el director de Alianzas para el Desarrollo Sostenible e Innovación de la AECID, José Ángel Calle.

A partir de ahí, se desarrollarán diversas mesas de debate como la que abordará el valor de la cooperación técnica municipal desde el punto de vista de voluntarios, voluntarias, fondos de cooperación y administraciones públicas españolas.

NUEVA WEB

Además, se presentará la web específica que Felcode ha creado para sistematizar todo el conocimiento y experiencia acumulada en estos 20 años de desarrollo del Programa Voluntarios Expertos. Esta web es uno de los esfuerzos más destacados que está realizando la entidad para aglutinar en un mismo espacio y de manera dinámica los detalles de cada asistencia técnica realizada en el marco del programa.

"Todo ese trabajo técnico de alto nivel quedará subido en una web que vamos a crear, y que será la primera de estas características en el país" ha señalado Fuentes.

Un trabajo técnico que también se ha puesto en valor durante la comparecencia del presidente y del gerente de Felcode, destacando el intercambio de conocimiento aplicado a las realidades de los territorios con los que la entidad coopera.

Durante el encuentro también se contará otra mesa de debate que aglutinará la visión de la cooperación técnica municipal y el programa desde la perspectiva de las entidades socias de Felcode en América Latina.

Tras este espacio se proyectará un vídeo conmemorativo de la efeméride, se entregará una serie de reconocimientos especiales y se dará paso a un cierre musical de la mano de la Orquesta de Cámara de la Chiquitanía (Bolivia), un cuarteto de música barroca y renacentista.

Delegación internacional

Además de su participación en el encuentro, una delegación internacional compuesta por personas procedentes de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y El Salvador, que forman parte de la red de socios locales de Felcode, visitarán la región conociendo su patrimonio y explorando de primera mano la cooperación que a nivel técnico municipal, cultural y de patrimonio se está llevando a cabo entre Santa Cruz de la Sierra (Cáceres) y la ciudad de Santa Cruz en Bolivia.

Cabe destacar que el programa Voluntarios expertos se puso en marcha en 2005 permitiendo la incorporación, desde entonces, de alrededor de 200 técnicas y técnicos de administraciones locales de Extremadura a proyectos e iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo, con más de una veintena de socias locales de Felcode en América Latina y a través de más de 300 asistencias técnicas.

"En estos 20 años -ha subrayado Miguel Ángel Morales- el programa se ha convertido en una herramienta fundamental para la cooperación municipal extremeña y en un referente en el marco de la cooperación técnica a nivel nacional".