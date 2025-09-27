La Feria Resotex cambia de ubicación sus actividades ante la previsión de lluvias en Plasencia este domingo

La Feria Resotex 2025 se celebra este fin de semana en la localidad cacereña de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil (Resotex) que organiza la Diputación de Cáceres y se celebra desde este pasado viernes en la localidad cacereña de Plasencia trasladará sus actividades de este domingo, dada la previsión de lluvia.

Así, el Desfile de Moda Hispano-Lusa que comenzará a las 12,00 horas será trasladado a la Plaza del Mercado, al igual que el resto de las actividades que comenzarán a las 10,30 horas, según informa la Diputación de Cáceres en una nota de prensa en la que ha subrayado que únicamente se mantendrá en la Plaza Mayor el Espacio expositivo.

Este sábado se ha celebrado el Encuentro de Ganchillo al que han asistido ganchilleras de Garciaz durante la mañana, mientras que la tarde la han protagonizado crocheteras de Plasencia y Oliva de Plasencia.

Del mismo modo, este sábado se celebra el Taller Upcycling "Recicla con sacos" y la obra artística colectiva con participación ciudadana "Revistiendo Resotex", además del taller de Costura básica y la SWAP PARTY con personas que acuden a intercambiar su ropa. Todo ello unido al espacio "Manos que hacen/Mãos que fazen" con Á Moda do Porto de Luis Balão & Délinear.