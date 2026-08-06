El Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo llega a doce municipios de Cáceres de la mano de la diputación

Grupo folklórico de Indonesia. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres colabora con la XXXIX edición del Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo para que sus representaciones lleguen a doce municipios de la provincia.

Una colaboración que se viene repitiendo en las últimas ediciones que permitirá que agrupaciones folclóricas de Kenia, México, Colombia e Indonesia actúen en una docena de localidades cacereñas.

Así, y tras su paso por Caminomorisco, Escurial, Casillas de Coria, Hinojal, El Gordo, Mirabel y Robledillo de la Vera, este jueves, 6 de agosto, el certamen llegará a Madroñera de la mano del grupo "Nairobi Dance Emsemble", de Kenia.

Este viernes, día 7, en Torrecillas de la Tiesa actuará el Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico de Celaya y el conjunto "Son Lince", de México; y el sábado, en Aldeanueva de la Vera, será el turno de Corporación Yemaya, de Colombia.

Aldea del Obispo recibirá el día 11 al Conjunto Folklórico KTF Radha Sarisha, de Indonesia y Villamiel dará la bienvenida el día 13 al grupo "Nairobi Dance Emsemble", Kenia.

Unas actuaciones financiadas íntegramente por la institución provincial en virtud del convenio suscrito con la Federación Extremeña de Folklore, que en su última edición se aumentó en 40.000 euros, alcanzado un presupuesto de 100.000 euros, indica la diputación en una nota de prensa.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, señaló entonces que "el folclore es la voz del pueblo que sigue cantando y contando su historia, y tenemos la obligación de cuidarlo, por lo que este aumento permite profundizar en la actividades, programas y formación en los municipios de la provincia".

Así, además de esta aportación al Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo, la diputación contribuye a la formación con la creación de dos escuelas de tamborileros itinerantes, también con el programa Enraizarte, que ofrece dos tipos de formación, la que se imparte en estas nuevas escuelas itinerantes, y la que se viene impartiendo de danza tradicional, música o vestuario, en distintos municipios, y que ha aumentado a 80 horas, frente a las 40 anteriores.

Otro programa clave es el que reúne, en distintos municipios, a más de 200 niños y niñas en torno al folclore, el ya consagrado Festival Infantil Ángela Capdevielle, "con el que trabajamos para seguir manteniendo vivo este patrimonio, fomentando la convivencia y el amor por nuestro folclore", indicó la vicepresidenta.