El Festival Gata Clásica concluye este fin de semana con sendos conciertos en Hoyos y Moraleja

Presentación del Festival Gata Clásica - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Gata Clásica concluye este fin de semana, 1 y 2 de agosto, con sendos conciertos en las localidades cacereñas de Hoyos y Moraleja.

Se trata de un certamen que estos días convierte a la comarca de Sierra de Gata en "referente del género clásico", desde que arrancó este pasado miércoles y concluirá el domingo tras ofrecer cinco conciertosen la comarca cacereña de Sierra de Gata.

El director artístico del certamen, Paul Richardson, destacó en la presentación de este evento que este año cuenta con "un nivel artístico bastante alto", en el que se ha vuelto a buscar "un equilibrio entre los diferentes géneros de la música clásica destacando la música de cámara que viene siendo la especialidad del festival".

Así, el festival continúa este sábado, 1 de agosto, a las 21,00 horas en Hoyos, que recibirá al saxofonista Carlos Giménez y al pianista José Alberto del Cerro, con obras de Monpou, Rachmaninoff, Wagner y Montsalvatge.

La programación de Gata Clásica pondrá el broche final este domingo en el Auditorio del Parque Fluvial Feliciano Vegas de Moraleja, con el 'Coro de Cámara Vía de la Plata' de Almendralejo que, dirigido por Pedro Pérez, presenta un viaje coral entre la tradición religiosa y la celebración de la vida cotidiana.