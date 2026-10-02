El Festival Gata Clásica extiende a cuatro municipios cacereños su programación musical de otoño

Foto de familia de la presentación del Festival Gata Clásica de Otoño - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Gata Clásica celebra su décimo sexta edición del 10 al 18 de octubre con una programación que se extenderá a cuatro municipios cacereños de la Sierra de Gata como son Robledillo de Gata, Santibáñez el Alto, Cilleros y Perales del Puerto, que serán los que este año disfrutarán de los conciertos este otoño.

La cita, que comenzó llamándose Las Noches de Hoyos, ha ido creciendo cada año y se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas en la provincia, impulsada por la Asociación Cultural Las Noches de Hoyos en colaboración con la Diputación de Cáceres y en el marco del Parque Cultural Sierra de Gata.

Durante dos fines de semana, municipios de la comarca serragatina acogerán una programación musical de calidad, poniendo en valor espacios patrimoniales del territorio, según se ha destacado en la presentación de esta iniciativa que ha tenido lugar este viernes con la participación de la vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, junto al director del evento, el pianista Paul Richardson y el alcalde de Perales del Puerto, una de las localidades anfitrionas, Andrés Manzano.

"Gata Clásica es una firme apuesta por la dinamización cultural del medio rural", ha indicado Gutiérrez, que ha subrayado que mantiene una filosofía basada en "la cercanía, la excelencia artística y la creación de experiencias culturales vinculadas al paisaje y a la identidad local".

Dirigido artísticamente por Richardson y la soprano Eleonora Devèze, el festival convierte iglesias históricas, conjuntos patrimoniales y espacios emblemáticos de la comarca en escenarios únicos para la música clásica.

"Es una de sus peculiaridades que me parece interesantísima por los objetivos que pretende alcanzar este tipo de programaciones, que no es solo poner en valor la música sino también el patrimonio monumental y natural de la comarca", ha añadido Gutiérrez.

A esto se suma la movilización de los vecinos de pueblos próximos, ya que al celebrarse en fines de semana se desplazan de una localidad a otra para "vivir esta experiencia que es disfrutar de la música clásica en directo en un escenario maravilloso". "Y esto, además de empoderar a los propios vecinos, empodera a otras comarcas, incluso al turismo, que todavía está muy activo en esta época, en otoño, y se encuentran con la oportunidad de asistir a una programación de una calidad indiscutible", ha apuntado la vicepresidenta.

Así, se va consolidando un festival que, ya en los dos últimos años, amplió la programación con una doble edición en verano y otoño, debido a la importante respuesta del público. "Decimos que estamos creando público, y es muy gratificante ver cómo la gente de los pueblos acude a estas citas sin prejuicios, solo para disfrutar", ha indicado el pianista Paul Richardson.

"Otra cosa que me emociona es cuando, a lo largo del año, la gente se me acerca para comentar los conciertos y darme las gracias, es algo muy gratificante", ha añadido.

Con esta nueva edición, Gata Clásica reafirma su compromiso con el acceso a la cultura en el medio rural y con la puesta en valor del patrimonio de la Sierra de Gata, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia donde la música se convierte en un puente entre comunidades, generaciones y territorios.

PROGRAMACIÓN

A diferencia de la edición de verano, que tiene una entrada de 5 euros, la edición de otoño es gratuita, "por lo que esperamos que acudan todos y todas a la cita para vivir unas veladas musicales de altísima calidad, en buena compañía y en una época, el otoño, que me parece magnífica en Sierra de Gata", ha incidido Richardson.

Esa época de setas, de castañas asadas, de tardes delante de la chimenea y de olores y colores del bosque se ha querido reflejar en la programación que invita a "un espíritu de intimidad y recogimiento", ha dicho.

El primer concierto será el sábado 10 de octubre, a las 19,00 horas, en Robledillo de Gata, en la iglesia Ntra. Sra. de la Asunción donde actuará el Trío 'La Villa Suena', con el programa 'De la música culta al folclore popular', donde se escucharán obras de Boccherini, Falla, Joaquín Rodrigo, entre otros. Con Inma Almendros, al violin, Carlos Ramos Delgado, a la guitarra, y Javier Formoso, en el baile y percusión.

El domingo, 11 de octubre, a la misma hora, en la iglesia de San Pedro de Santibáñez el Alto, actuará el 'Trío Entorno' con 'Música española de raíces', con obras de Chamorro, Barrios y Alonso. Los músicos serán Ana Juanals, mandolina; Diego Martín, bandurria y tenor; y José Manuel Velasco, guitarra.

El siguiente fin de semana, el sábado 17 de octubre, también a las 19,00 hroas, en el Auditorio Municipal de Cilleros, se disfrutará de 'Inconsciencia Sonora: El viaje', Cine mudo con música original, con Pilar Crespo y Alicia Torres, al violín; Alba Sánchez, al violoncello; Ruth Pinel, composición y piano; Ricky Delgado, narrador-intérprete, y Fernando Rivera, encargado de arte visual.

En este caso, Cilleros, tal como ha subrayado Paul Richardson, es una localidad que se estrena como escenario para Gata Clásica. Será en el auditorio, un viejo cine de los años 50 reconvertido en una moderna sala de proyecciones. Una muestra más del espíritu de este programa y el crecimiento que ha ido experimentando.

"Por primera vez el festival tendrá presencia en Cilleros -ha celebrado Richardson-, y aquí asistiremos a un espectáculo de cine mudo, con piezas históricas de la primera etapa del cine, como Cenicienta o Alicia en el País de las Maravillas, y todo esto acompañado de una música compuesta especialmente por la directora y compositora Ruth Pinel, que podremos escuchar mientras se proyectan las películas".

El domingo, 18 de octubre, en horario matinal a las 13,00 horas, concluye este festival en Perales del Puerto, donde en la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción actuará el 'Coro San Jorge' (Madrid), con 'Tempus Fidei', un viaje por la música sacra de todas las épocas con Ángel Rodríguez como director.