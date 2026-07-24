El Festival Gata Clásica ofrecerá cinco conciertos en San Martín de Trevejo, Hoyos y Moraleja

Presentación del Festival Gata Clásica - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Gata Clásico celebrará del 29 de julio al 2 de agosto cinco concierto en las localidades cacereñas de San Martín de Trevejo, Hoyos y Moraleja, con artistas de prestigio nacional e internacional.

Un certamen que convierte a la comarca de Sierra de Gata en "referente del género clásico" durante estos días, con cinco conciertos que se han presentado este viernes por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el director artístico del certamen, Paul Richardson, así como alcaldes de las localidades en las que se celebra.

En su intervención, el presidente de la Diputación de Cáceres ha valorado que este certamen de música clásica se celebra en la comarca de Sierra de Gata, ya que según ha defendido, "la cultura de calidad no debe entender de códigos postales".

Impulsado por la Asociación Cultural Las Noches de Hoyos, Gata Clásica ha reforzado en los últimos años su dimensión artística y territorial, apostando por una programación de excelencia, la recuperación de espacios patrimoniales y la cooperación cultural con Portugal, consolidando el carácter transfronterizo de la Sierra de Gata.

Tras la ampliación de la programación en 2024 con actividades también en otoño, la edición de 2026 da un salto a la capital de la provincia con un concierto lírico a cargo del pianista y director artístico del proyecto, Paul Richardson, y la soprano Eleonora Devèze, que tendrá lugar este mismo viernes, 24 de julio, a las 21,00 horas en el Complejo Cultural San Francisco.

UN PROGRAMA "CON ALTURA"

En su intervención, Paul Richardson ha destacado que este año el certamen cuenta con "un nivel artístico bastante alto", en el que se ha vuelto a buscar "un equilibrio entre los diferentes géneros de la música clásica destacando la música de cámara que viene siendo la especialidad del festival".

Así, este certamen, cuyos conciertos se iniciarán a las 21,00 horas, comenzará el miércoles, 29 de julio, en la Iglesia de San Martín de Tours de San Martín de Trevejo con 'La Primera Estación', un programa dedicado a las obras tempranas de Vivaldi, interpretado por 'Solaris Ensemble', bajo la dirección del violinista ucraniano Vadym Makarenko, informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Ya el jueves día 30, los conciertos se trasladan a la Iglesia del Buen Varón de Hoyos y será el turno del "plato fuerte de la programación", el 'Trío Arriaga', que interpretará los dos grandes tríos para piano, violín y violonchelo de Franz Schubert.

El certamen continuará el viernes 31 de julio, cuando el barítono Isidro Anaya y la pianista Eugenia Gabrieluk ofrecerán el recital 'Ecos de Italia y España: De la canción al teatro', un recorrido por los paisajes más evocadores de la tradición vocal italiana y española, mientras que al día siguiente, sábado Hoyos recibirá al saxofonista Carlos Giménez y al pianista José Alberto del Cerro, con obras de Monpou, Rachmaninoff, Wagner y Montsalvatge.

La programación de Gata Clásica pondrá el broche final el domingo 2 de agosto, en el Auditorio del Parque Fluvial Feliciano Vegas de Moraleja, con el 'Coro de Cámara Vía de la Plata' de Almendralejo que, dirigido por Pedro Pérez, presenta un viaje coral entre la tradición religiosa y la celebración de la vida cotidiana.

Cabe destacar que Gata Clásica cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres, que financia el proyecto con 15.000 euros a través del Parque Cultural Sierra de Gata, los ayuntamientos de Hoyos, San Martín de Trevejo y Moraleja, y numerosas empresas y entidades de la comarca de Sierra de Gata.