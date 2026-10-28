El Festival El Magusto de Carbajo (Cáceres) busca el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional

Foto de familia tras la presentación del XXIII Festival El Magusto de Carbajo - EUROPA PRESS

CÁCERES, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Carbajo, de apenas 180 habitantes, se prepara ya para celebrar el próximo sábado, 31 de octubre, la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Música Celta Folk 'El Magusto', que ha presentado la solicitud a la Junta de Extremadura para ser declarado Fiesta de Interés Turístico Regional.

El certamen, que nació con el objetivo de mantener vivas las viejas costumbres y reivindicar la música como nexo intergeneracional, reúne cada año a más de 2.000 personas durante una jornada que volverá a contar como escenario esta pequeña localidad ubicada en el entorno de la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional.

La jornada contará con ponencias, talleres y actividades y conciertos en un programa que comenzará a las 09,00 horas con una degustación de migas tradicionales en el Bar de las Piscinas. Posteriormente, a las 09,30 horas, partirá desde allí una ruta guiada por la Sierra de Carbajo, con degustación de castañas asadas, mientras que a las 11,00 horas comenzará la Exposición de la Feria Internacional de Ornitología en el salón de usos múltiples de la localidad.

Siguiendo con las actividades, a las 12,00 horas se abrirá la exposición 'Gritos silenciados', de Aquilino Vicente, en la carpa del campo de fútbol; también a las 12,00 horas comenzará el mercado de artesanías y espacios gastronómicos en el campo de fútbol.

A las 14,30 horas, en el campo de fútbol, se ofrecerá a los visitantes un cocido tradicional extremeño hecho a la lumbre, y a las 16,00 horas Aquilino Vicente pronunciará una charla relativa a su exposición.

En cuanto a las ponencias, serán dos y se desarrollarán en el salón de usos múltiples de Carbajo. La primera será sobre curiosidades de hongos y setas, a las 11,45 horas, a cargo de la Sociedad Micológica Extremeña; mientras que la segunda se realizará una hora más tarde, a las 12,45 horas, y versará sobre los quebrantahuesos y estará a cargo de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos de Aragón.

Los talleres y actividades infantiles comenzarán, por su parte, a las 11,30 horas. La primera consiste en actividades multiaventuras para los más pequeños que se desarrollarán, hasta las 13,30 horas, en el parque municipal.

A las 13,45 horas se procederá a liberar un ave procedente de del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 'Los Hornos', junto al Bar Piscinas. De 15,30 a 17,30 horas se celebrará un taller infantil para crear un mural colectivo e instrumentos con materiales reciclados, a cargo de Adenex, en el campo de fútbol, mientras que de 16,00 a 18,00 horas habrá de nuevo actividades multiaventuras.

Ya por la tarde, a las 17,00 horas, comenzarán los conciertos con la actuación de la formación extremeña Enverea. A las 19,00 horas subirán al escenario los gallegos Milladoiro y cerrará la jornada El Nido, de Castilla y León, con una actuación que dará inicio a las 21,00 horas.

Toda la programación se ha presentado este miércoles en una rueda de de prensa en la Diputación de Cáceres que ha contado con la presencia de la vicepresidenta Primera de Territorio, Esther Gutiérrez; el alcalde de Carbajo, Sergio Piris; el presidente de la asociación El Magusto, Felipe Barata, y el coordinador de los conciertos, Jesús Bravo.

"Este tipo de iniciativas nos vienen a demostrar una vez más que pueblos pequeños pueden llegar a hacer grandes cosas como es la organización de un festival de estas características que nos representan no solo a nivel provincial sino nacional e internacional", ha dicho Gutiérrez.

IDENTIDAD Y CONVIVENCIA

La vicepresidenta de la institución provincial ha resaltado que el Magusto es "cultura, tradición, identidad y convivencia" y también "una forma de promocionar no solo la comarca, no solo Carbajo y nuestra provincia, sino Extremadura, atraer visitantes y dinamizar la economía local y comarcal". "En definitiva dar vida al mundo rural", ha subrayado.

En esta línea, el alcalde ha hecho hincapié en que el festival dinamiza el pueblo que recibe con los brazos abiertos a unas 3.000 personas "si el tiempo acompaña". Los alojamientos de la zona están al completo y también se acondiciona un lugar para caravanas que el año pasado fue ocupado por más de medio centenar de vehículos.

"Queremos que el que venga a Carbajo se impregne de lo que es la vida en el pueblo, ya no solamente reivindicamos esa tradición sino la vida que llevamos en los pueblos, y los pueblos chiquininos hace falta que se conozca, por lo menos para que no se pierda", ha enfatizado el presidente de la asociación El Magusto.

De esta forma, El Magusto también pretende transmitir esas costumbres y esas tradiciones a la gente joven para que esa cultura no se pierda y "para que no se pierdan las letras de las canciones conforme van desapareciendo nuestros mayores", ha explicado Barata.

Así las cosas, el festival de Carbajo ofrecerá un año más una programación integradora diseñada para todos los públicos y que aúna la mejor música tradicional con la puesta en valor del patrimonio y las costumbres.