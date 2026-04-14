El Festival de los Oficios Artesanos llega a seis localidades cacereñas para ver, aprender y valorar la artesanía

La vicepresidenta de Artesanex, Elisabeth Muñoz; el alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro; la diputada de Turismo, Elisabeth Martín, y el alcalde de Sierra de Fuentes, Sergio Domínguez, tras la presentación del Festival de los Oficios Artesanos - EUROPA PRESS

CÁCERES, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Oficios Artesanos de la Provincia de Cáceres, una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres y la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía (Artesanex), cumple este año su quinta edición en la que visitará seis localidades para reivindicar la riqueza cultural, económica y social del trabajo artesanal.

La primera cita será el sábado 25 de abril en la plaza Emilio Berdeguer de Salorino donde habrá demostraciones de cestería, cerámica creativa, decoración en tela, trabajos de talla en madera, marroquinería, alfarería, macramé, ganchillo o joyería.

El festival visitará los últimos sábados de cada mes hasta septiembre los municipios de Peraleda de la Mata (30 de mayo), Sierra de Fuentes (27 de junio), Serradilla (25 de julio), Arroyo de la Luz (29 de agosto), y Jaraíz de la Vera (26 de septiembre).

Se trata de un evento que nació para visibilizar y dignificar los oficios tradicionales como pilares del patrimonio inmaterial, transformándolos en un motor de desarrollo rural e identidad cultural.

Todos los detalles se han dado a conocer este martes en rueda de prensa por parte de la diputada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín Declara, junto a la artesana de cuero y vicepresidenta de Artesanex, Elisabeth Muñoz Martín, y los alcaldes de Sierra de Fuentes, Sergio Domínguez, y Arroyo de la Luz, Carlos Caro.

Martín ha explicado que "a través de la conexión entre tradición e innovación, el festival busca impulsar la economía local y el consumo de proximidad, mientras fomenta el relevo generacional al presentar la artesanía como una opción de futuro sostenible".

Igualmente, ha apuntado que el festival se ha ido consolidando desde su primera edición, pasando de una pequeña representación de artesanos y artesanas hasta las cifras del pasado año, edición en la que participaron hasta 54 artesanos y por la que pasaron alrededor de 8.000 personas.

Durante cada uno de los festivales, artesanos y artesanas de distintos municipios mostrarán en directo técnicas como la alfarería, la cestería, el trabajo en cuero o la forja, permitiendo al público conocer de primera mano los procesos creativos más antiguos y las actualizaciones o innovación que cada uno de ellos han ido incorporando a estas técnicas ancestrales y que están sirviendo para actualizar diseños y adaptarlos a la demanda de los nuevos públicos.

EXPOSICIÓN, VENTA Y CLASES MAGISTRALES

En la programación de cada localidad se incluyen actividades variadas dirigidas al público general con la Plaza de los Artesanos como punto de encuentro de profesionales, locales y visitantes. Aquí se instalarán 12 paradas que incluirán zona de exposición y venta de productos, así como un área destinada a demostraciones en vivo de diferentes oficios.

Junto a ello, en cada una de las localidades se llevarán a cabo una clase magistral de técnicas artesanas, talleres participativos gratuitos en los que se podrán elaborar piezas artesanas, pasacalles de música tradicional y taller de reciclaje textil o 'upcycling', donde se enseñará a transformar residuos textiles en nuevos productos funcionales.

"Este festival nace con un objetivo claro, que es acercar la artesanía a la ciudadanía y poner en valor nuestros oficios tradicionales y reforzar la imagen del sector artesano, como parte esencial de nuestra identidad cultural y económica", ha explicado la vicepresidenta de Artesanex, que ha incidido en que "se trata de ver, de aprender, de participar y de valorar la artesanía".

Muñoz ha resaltado que el Festival de los Oficios Artesanos supone "una oportunidad directa para nuestros artesanos, fomentando así la profesionalización y sostenibilidad del sector" que también sufre del relevo generacional.

"Con este festival damos un paso más en nuestro compromiso con la artesanía, protegerla, impulsarla y proyectarla hacia el futuro, sin perder de vista sus raíces, porque la artesanía no es solo tradición, es también innovación talento y oportunidad", ha concluido.

Cabe recordar que ya están abiertas las inscripciones para participar en las actividades previstas en Salorino, donde habrá talleres como de inicio a la cestería de castaño impartido por Moisés Zanca, a la talla de madera de la mano de Francisco Domínguez, de iniciación al repujado con Izaskun Zabala o de cerámica con MiceliArte.

La clase magistral consistirá en la elaboración de una tinaja con el maestro artesano de Torrejoncillo, Antonio Moreno Arias, y el Grupo Folklórico Aliso de Aliseda será el encargado de amenizar la jornada en el pasacalles.