El festival solidario Alfafest de Aldea del Cano recauda fondos este sábado para la residencia de Francisco de Asís

CÁCERES 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Francisco de Asís, que gestiona una residencia en Aldea del Cano que atiende a 16 personas con discapacidad intelectual, ha organizado el primer festival solidario Alfafest, que tendrá lugar este sábado, 13 de septiembre, en la citada localidad cacereña, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar al sostenimiento del centro y visibilizar a las personas que sufren alguna discapacidad.

La directora del centro, María García Herrera, ha presentado este jueves el programa de actividades acompañada por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto al alcalde de Aldea del Cano, Miguel Salazar, y algunas de las personas que colaboran con este festival que se celebrará en el pabellón polideportivo en horario de mañana y tarde, y al que se podrá acceder al precio de 10 euros los adultos y 6 euros los menores de 16 años.

La jornada comenzará con una caminata teatralizada para conocer Aldea del Cano y después se sucederán varias propuestas como una exhibición canina por Jara Clemente; concurso gastronómico de tortillas y gazpacho; o una demostración de tapas por el Programa de Formación y Empleo Empleando 24 de la Mancomunidad Sierra de Montánchez.

Se podrán comer migas, caldereta y paella financiadas por empresas privadas e instituciones para contribuir a la recaudación de fondos para la residencia. El humorista Franquete y su hijo Franco Deluxe también participan en este festival que contará con varias actuaciones como la magia itinerante de Jorge Carrillo, arte urbano por Katrina, o las actuaciones musicales de Los Rokipankis, Shabella Rouse, un espectáculo flamenco de Irene Gontán, el grupo Inkandescencia y sesión de dj para terminar la fiesta.

"Alfafest nace con un doble propósito, dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual y crear un espacio de participación comunitaria, desde la inclusión, la solidaridad y el compromiso social", ha explicado García en la presentación, en la que ha recordado que también habrá un mercadillo solidarios, tómbolas e hinchables para los más pequeños.

Asimismo, ha agradecido la colaboración a los ayuntamiento de la zona y a empresas y otras instituciones porque "este festival está siendo ya un símbolo de lo que podemos lograr si trabajamos unidos", ha dicho la directora del centro Francisco de Asís, que ha invitado a toda la provincia "a participar y a vivir una jornada que, más allá del objetivo, es profundamente transformadora".

La Asociación Francisco de Asís es una entidad privada que nació hace más de 20 años y construyó el centro en Aldea del Cano con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual severa.

Actualmente cuenta con 16 usuarios actualmente con más de un 75% de discapacidad o un grado 3 de dependencia y en el centro se trabaja "para mejorar su calidad de vida y para adquirir habilidades de la vida diaria, mejorar su ocio y que sea su casa durante 365 días del año", ha recalcado García.

AYUDAS A LA DEPENDENCIA

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado la labor que realizan estas asociaciones con personas dependientes y ha reclamado más compromiso de las instituciones para ayudar a mantener esos servicios, por lo que ha anunciado que la institución provincial incluirá en los próximos presupuestos partidas concretas de ayuda a la dependencia.

Morales se ha referido en concreto al trabajo que se realiza en la residencia Francisco de Asís de Aldea del Cano a favor de los usuarios, pero también de impulso del empleo en entornos rurales, ya que muchos de los trabajadores son del municipio.

"Hay una relación humana de dedicación permanente a personas que lamentablemente no tienen las capacidades que tenemos el resto de las personas", ha indicado el presidente que ha añadido que ver el trabajo de estas asociaciones privadas o de los familiares con personas con necesidades especiales debe "remover conciencia y movilizar a las instituciones públicas para ayudarles".

Por ello, ha animado a toda la comarca a que se acerque al Alfafest este sábado y contribuyan a la recaudación de fondos para que puedan seguir realizando "una labor impresionante, que tenía que estar solventada definitivamente por el poder público, por los impuestos de los ciudadanos".

"Igual que la sanidad, a todos nos corresponde la sanidad en función de las cotizaciones, en el mundo de la discapacidad tenía que estar resuelto para que no estuviera el albur de subvenciones de festivales benéficos o de agrupaciones altruistas, de familiares o de empresas de manera altruista que están atendiendo y trabajando para las personas con discapacidad", ha subrayado Morales, que ha lamentado la tardanza de las ayudas a la dependencia a las asociaciones y personas que lo necesitan.

"La Diputación Provincial va a crear partidas presupuestarias exclusivas para el mundo de la discapacidad y para las personas mayores en toda la provincia, porque se lo merecen, es de justicia hacerlo en aras de la igualdad de todos los ciudadanos, pero evidentemente eso supone también creación de empleo, fijación de la población al territorio de nuestros pueblos y queremos que eso sea una de las políticas más importantes en el futuro", ha concluido.