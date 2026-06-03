Las finales de los Trofeos de Fútbol Sala de la Diputación de Cáceres se celebran en Almaraz y Navaconcejo

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López;el vicepresidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Juan Carlos Jiménez; la alcaldesa de Navaconcejo, Cristina Alonso, y el técnico del Ayuntamiento de Almaraz, Jorge Moreno - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las finales masculina y femenina de los Trofeos de Fútbol Sala de la Diputación de Cáceres se disputarán este fin de semana en las localidades de Almaraz y Navaconcejo. Los jugadores del A.D Madroñera y del A.D Sierra del Aljibe (Aliseda) y las jugadoras del Navalmoral F.S y del U.D Zarza F.S de Zarza de Granadilla, serán los que se disputen los premios.

En concreto, se trata del XXVI Trofeo Diputación de Cáceres de Liga Provincial de Fútbol Sala Masculino y del XXII Trofeo Diputación de Cáceres de Liga Provincial de Fútbol Sala Femenina. El sábado 6 de junio, a las 19,00 horas, el Pabellón Polideportivo de Almaraz acogerá a la final masculina; y el domingo 7, el Pabellón Polideportivo de Navaconcejo será el lugar donde se disputará la final femenina.

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, ha presentado las finales de una de las competiciones "con mayor tradición y seguimiento de cuantas se celebran en la provincia".

López ha estado acompañado por el vicepresidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Juan Carlos Jiménez; la alcaldesa de Navaconcejo, Cristina Alonso, y el técnico deportivo del Ayuntamiento de Almaraz, Jorge Moreno.

Más de 70 equipos y más de 700 personas, entre jugadores y jugadoras y cuerpos técnicos, han participado en esta edición de la liga provincial. Unos datos que avalan "que estos trofeos de la diputación hayan llegado a donde han llegado, y tengan el peso que tienen", ha dicho el diputado.

Además, la práctica totalidad de los equipos participantes proceden de municipios rurales, lo que convierte esta competición "en un claro ejemplo de la apuesta de la institución provincial por acercar el deporte a todos los rincones del territorio".

Concretamente, la edición masculina del Trofeo Diputación ha contado con la participación de 31 equipos de la provincia de Cáceres, integrados en una competición que ha alcanzado un récord de 60 equipos entre las provincias de Cáceres y Badajoz. Solo en la provincia cacereña han participado más de 600 personas entre jugadores, técnicos y auxiliares, disputándose un total de 535 encuentros.

Por su parte, la competición femenina ha reunido a 13 equipos, seis de ellos de la provincia de Cáceres, y más de 120 personas han participado en esta liga entre jugadoras, cuerpos técnicos y auxiliares.

López ha reiterado que la Diputación de Cáceres continuará trabajando para que este tipo de torneos siga creciendo y llegue cada vez más lejos. "Seguiremos impulsando el deporte como herramienta de convivencia, formación y desarrollo social", ha afirmado, destacando además que el fútbol sala representa valores fundamentales como el esfuerzo, el compañerismo, el compromiso y el respeto.

También ha puesto en valor la importancia de mantener el apoyo tanto al deporte masculino como al femenino, fomentando la igualdad de oportunidades a través de competiciones que permiten una amplia participación y contribuyen a la visibilización del deporte practicado por mujeres.

El vicepresidente de la Federación Extremeña de Fútbol ha agradecido el esfuerzo y el compromiso que mantiene la Diputación de Cáceres con estas competiciones, fundamentales para el desarrollo del fútbol sala en la provincia y para garantizar oportunidades deportivas en el conjunto del territorio.

Por su parte, Cristina Alonso y Jorge Moreno han mostrado su satisfacción por que Navaconcejo y Almaraz sean las sedes de las finales de esta edición, destacando la repercusión deportiva, social y económica que supone para ambos municipios acoger eventos de estas características.

Pablo Miguel López ha concluido agradeciendo la implicación de la Federación Extremeña de Fútbol, de los ayuntamientos anfitriones, de los clubes y "de todas las personas que hacen posible el desarrollo de estas competiciones". Asimismo, ha insistido en el compromiso de la Diputación de Cáceres con el fútbol sala y el deporte en el medio rural como herramientas de cohesión social, igualdad y desarrollo territorial.