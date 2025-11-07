El Gato con Jotas y Diputación de Cáceres trabajarán en un proyecto reivindicativo de las músicas de La Raya

El Gato con Jotas y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista de Peraleda de la Mata Sergio Gómez, conocido como El Gato con Jotas, va a poner en marcha, con la colaboración de la Diputación de Cáceres, un proyecto intergeneracional y reivindicativo de las músicas de La Raya. Esta iniciativa contempla la realización de talleres y un trabajo de investigación videográfico.

Para ultimar detalles, El Gato con Jotas se ha reunido con el presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, que ha explicado que el proyecto pretende involucrar a mujeres mayores interpretando música electrónica o "niños y niñas cantando lo que antiguamente se cantaba", en pueblos de la provincia de Cáceres y en la zona portuguesa de La Raya.

Morales ha confirmado el interés de este proyecto y el futuro apoyo de la institución provincial con el fin de impulsar y poner en valor "nuestro acervo cultural y patrimonio inmaterial, un proyecto intergeneracional y reivindicativo de las música de nuestros pueblos y de La Raya".

A la espera de los últimos detalles, El Gato con Jotas ha avanzado que el proyecto tendrá dos partes. Por un lado, se harán talleres donde convergerán las nuevas generaciones con las más longevas para combatir una brecha tecnológica. Así mujeres y los más pequeños cantando interpretarán piezas antiguas con toques modernos que se pondrán en escena en "un escenario muy fluxus, una conversación intergeneracional que, será una fiesta para todos".

Otro pilar del proyecto será la faceta de investigación, "porque no todo se ha perdido, no todo se ha dado a conocer", ha dicho El Gato con Jotas, que cree que "hay muchas casas y zaguanes que tenemos que conocer, por lo que vamos a adentrarnos en todo ello y hacer un trabajo videográfico, donde, de una manera muy ecléctica y sobria, aunaremos las tonadas más escuchadas o más conocidas de nuestro patrimonio con las menos conocidas".

Finalmente, se ofrecerán unos vídeos y unas piezas musicales donde la modernidad y la pureza conversarán, "vídeos a los que podremos acudir en el futuro para conocer y sentir visual y sonoramente", ha concluido.