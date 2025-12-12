El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara ya cuenta con el informe diagnóstico de Destino Turístico Inteligente - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara de la provincia de Cáceres ha finalizado el proceso de elaboración de su informe diagnóstico Destino Turístico Inteligente (DTI), desarrollado en colaboración con Segittur, entidad pública dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo y responsable de la implantación de esta metodología en los destinos españoles.

Así, el geoparque cacereño se convierte desde este mes de diciembre en Destino Turístico Adherido, que acredita que ha iniciado la implantación del modelo DTI, "lo que representa un importante paso para formar parte del grupo de destinos a la vanguardia del desarrollo turístico y con una estrategia de futuro basada en la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología como ejes vertebradores".

Con ello, la Diputación de Cáceres avanza en la modernización del sector turístico provincial impulsando la adopción de la metodología de Destino Turístico Inteligente (DTI), con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de los destinos de la provincia. Esta metodología persigue elevar al calidad de los servicios ofrecidos tanto a turistas como a residentes, promoviendo, además, la participación ciudadana.

Cabe recordar que la institución provincial se encuentra adherida, desde el año 2020, a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI) y ostenta la figura de Entidad Promotora DTI desde el 26 de enero de 2023, fecha en la que se firma el protocolo general de actuación entre la Diputación de Cáceres y la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur).

Su papel es el desarrollo de actuaciones dirigidas a la promoción e impulso de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) en la provincia de Cáceres. En virtud de este protocolo, la Diputación y Segittur se comprometen a apoyar a todos los destinos de la provincia que quieran emprender su itinerario como DTI.

GRAND TOUR TERRITORIOS UNESCO

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Grand Tour Territorios Unesco' con el que se pretende cohesionar el espacio turístico que abarca todo el arco central de la provincia de Cáceres, formado por las dos Reservas de la Biosfera: Transfronteriza Tajo/Tejo Internacional y Monfragüe y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Entre las 35 actuaciones aprobadas en el proyecto, se encuentra la actuación para el diagnóstico y plan de acción DTI de los territorios Unesco de la provincia de Cáceres.

El objetivo de este PSTD es cohesionar, vertebrar y equilibrar todo el territorio turístico de los Territorios UNESCO de la provincia de Cáceres, creando una propuesta de valor coherente, que contribuya al equilibrio territorial, cohesione el destino y que genere sinergias y un importante efecto multiplicador sobre los tres territorios, lo que va a contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la actividad turística y al reto demográfico.

Todas las actuaciones están financiadas en un 100% por Fondos de la Unión Europea-Next Generation EU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.