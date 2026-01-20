Guardia Civil y Guardia Nacional Republicana de Portugal abordan en Cáceres la coordinación transfronteriza

Guardia Civil y Guardia Nacional Republicana mantienen una reunión transfronteriza de coordinación en la Diputación de Cáceres. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha albergado este martes, día 20, una reunión transfronteriza de coordinación entre la Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana.

Las comandancias de la Guardia Civil de Cáceres y de Badajoz, y comandos de la Guardia Civil Republicana de La Raya celebran cada seis meses una reunión de coordinación para poder seguir llevando a cabo operaciones transfronterizas en conjunto, y este martes la institución provincial cacereña ha acogido este encuentro, en el que se han estrechado lazos entre los comandos de la GNR de Portalegre, Castelo Branco y Évora y las comandancias de la Benemérita de Extremadura.

La vicepresidenta segunda de la diputación, Isabel Ruíz Correyero, acompañada del diputado de Recursos Humanos, Sepei y Prevención, Alberto Ortega Villarroel, ha dado la bienvenida y ha agradecido la coordinación que ambos cuerpos establecen "para trabajar conjuntamente en un territorio transfronterizo, donde son muchas las cosas que nos unen", según indica la diputación cacereña en nota de prensa.

A este respecto, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres, Rafael Roldán, ha destacado acciones conjuntas en el día a día, tanto controles conjuntos como actuaciones teóricas, simulacros para estar preparados, "lo que hace que la delincuencia transfronteriza esté controlada" en una zona, además, que se considera común, "con lo que adolecemos de prácticamente los mismos delitos, como hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, robo de cobre o robo en viviendas".

Roldán también ha querido agradecer la colaboración de la Diputación de Cáceres con la Guardia Civil, a través de la financiación para el arreglo de cuarteles o las ayudas para otro tipo de actividades formativas, solidarias o culturales.

Por su parte, el comandante del Comando Territorial de la GNR de Portalegre, Luis Candeia, ha reiterado la importancia de estas reuniones de cooperación, en las que se abordan distintos temas como policía judicial, medio ambiente o fronteras.

Una coordinación que se tiene día a día, ha explicado, "porque nuestra proximidad es muy grande con el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Caya, Elvas, que nos permite una comunicación directa en caliente, permite saber lo que pasa en ambos lados, con lo que la frontera es una frontera político-administrativa, no divide, aproxima, hace de enlace".

La reunión ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba.