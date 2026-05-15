Archivo - Los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres se convierten este sábado en el Mercado del Arte - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres se convertirán este sábado, 16 de mayo, en un Mercado del Arte donde la ciudadanía podrá conocer y conectar con la creación "made in Cáceres", a través de esta iniciativa que organiza el Área de Cultura de la Diputación de Cáceres.

Un nuevo programa que reúne a artistas, galeristas y distintos colectivos artísticos que a lo largo de todo el día mostrarán y pondrán a la venta sus obras. Un total de 22 espacios de creación y artistas que podrán conectar directamente con el público, explicando sus procesos creativos, haciendo realidad el "arte de la proximidad".

A esto se añaden actividades como el taller creativo 'Conviviendo conmigo', que impartirá Moyra Montoya. Tendrá lugar a las 11,00, y durará dos horas. Quienes estén interesados tendrán que inscribirse a través del correo electrónico.

Ya por la tarde, a las 18,00 horas, se celebrará el III Encuentro Sectorial de las Artes Visuales Extremeñas, en el que se abordarán cuestiones como el Estatuto del Artista y los itinerarios profesionales en las artes visuales. Y, finalmente, a las 20,00 horas, la artista Isabel León presentará una performance, con música a cargo del dj Louor Riff.