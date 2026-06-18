Jarramplas y Las Carantoñas viajan al XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica de Oviedo

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CÁCERES 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres estará presente este sábado, 20 de junio, en el XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI), que se celebra en Oviedo y que reunirá a más de 600 participantes y una treintena de grupos procedentes de distintos puntos de España, Portugal y otros países europeos.

Un año más, la institución provincial acudirá a esta cita con el objetivo de promocionar algunas de las fiestas más emblemáticas de la provincia vinculadas a las tradiciones de máscaras. En esta ocasión, Jarramplas, de Piornal, y Las Carantoñas, de Acehúche, ambas reconocidas como Fiestas de Interés Turístico Nacional y referentes del patrimonio cultural inmaterial cacereño, viajarán a la capital asturiana.

La representación institucional estará encabezada por la diputada de Turismo, Elisabeth Martín Declara, quien ha apuntado que la participación de la diputación se enmarca en su estrategia de promoción turística y cultural de la provincia.

"Queremos poner en valor manifestaciones que forman parte de la identidad de numerosos municipios y que constituyen un importante atractivo para visitantes interesados en las tradiciones populares", ha destacado.

El Festival Internacional de la Máscara Ibérica está considerado uno de los principales encuentros culturales dedicados a las tradiciones ancestrales de máscaras de la Península Ibérica. En esta edición, además, alcanza un carácter especialmente significativo al celebrarse por primera vez fuera de Portugal, país donde nació el evento hace ya dieciocho años.

A través de la presencia de Jarramplas y Las Carantoñas en el gran desfile previsto por las calles de Oviedo, la Diputación de Cáceres busca reforzar la difusión de estas celebraciones, favorecer el intercambio de experiencias con otros territorios y contribuir a incrementar el conocimiento y las visitas a las localidades donde se desarrollan estas singulares manifestaciones culturales.

La Diputación de Cáceres mantiene desde 2010 su vinculación con el Festival Internacional de la Máscara Ibérica, participando activamente en las distintas ediciones celebradas a lo largo de estos años y consolidando así la presencia de las tradiciones cacereñas en uno de los principales foros internacionales dedicados a la conservación y promoción del patrimonio cultural inmaterial.