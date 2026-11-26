El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la entrega del Premio de Artes Plásticas 'Sala El Brocense'. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jorge Gil se ha alzado con el Primer Premio de Artes Plásticas 'Sala El Brocense' convocado por la Diputación de Cáceres, por su obra "S/T (Familia)", una instalación realizada con moldes de silicona, hilo encerado, vidrio y madera que reflexiona sobre la fragilidad de la memoria y la tensión entre conservación y destrucción.

El fallo se ha dado a conocer esta tarde en la Sala de Arte El Brocense, en Cáceres, durante un acto en el que ha participado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y que ha servido también para inaugurar la exposición con una selección de obras seleccionados entre las presentadas al certamen.

En esta vigésima novena edición se han presentado 1.324 obras correspondientes a 818 artistas, superando las cifras de participación de la convocatoria anterior. De todas ellas, 41 obras han sido seleccionadas para formar parte de la exposición, que reúne diferentes lenguajes y disciplinas de la creación contemporánea, desde pintura, escultura y dibujo hasta fotografía, videoarte, instalación o arte textil.

El segundo premio, dotado con 6.000 euros, ha sido para Abel Jaramillo, por la obra 'Si con el sol is', una pieza audiovisual que parte de la leyenda asociada a la Casa del Sol de Cáceres y al origen del apellido Solís.

La obra conecta el viaje legendario del caballero cacereño con las reivindicaciones de los trabajadores agrícolas de 1901 y con la transformación actual del paisaje extremeño por la proliferación de plantas fotovoltaicas. A través de una propuesta que entrelaza leyenda, historia y ficción, el artista reflexiona sobre el tiempo, el trabajo y el territorio a través del imaginario asociado al sol.

El tercer premio, dotado con 4.000 euros, ha correspondido a Luisa Correa del Rey por 'El árbol de la energía', una obra textil realizada mediante bordado a mano sobre tul y lino que explora la dimensión energética y espiritual de la naturaleza a través de formas orgánicas, geometrías y líneas ascendentes.

Los dos cuartos premios, dotados con 2.500 euros cada uno, han sido para Art al Quadrat, colectivo formado por las hermanas Gema y Mónica del Rey Jordà, por 'Transmutación VII. Mujeres del Patronato II', y para Isabel Núñez, por 'La distancia del paisaje'.

La propuesta aborda la memoria de las mujeres sometidas al control del Patronato de Protección a la Mujer durante el franquismo mediante una serie fotográfica que plantea un ejercicio de recuperación de la memoria y reparación simbólica.

Por su parte, Isabel Núñez construye en 'La distancia del paisaje' un espacio pictórico basado en líneas geométricas y el protagonismo del vacío para explorar la distancia entre el paisaje observado y aquello que permanece en la memoria.

JURADO

El jurado de esta vigésima novena edición ha estado presidido por Semíramis González Fernández, gestora cultural, comisaria e historiadora del arte y directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, y ha contado también con Roberto Díaz Pena, conservador del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres, y Nacho Lobato Aguirre, artista plástico, escenógrafo y docente.

Semíramis, la presidenta del jurado, ha subrayado "la gran calidad de las obras, la diversidad del lenguaje técnico y de los discursos artísticos". De todas ellas se ha valorado "la calidad, pero también la capacidad de generar preguntas y de construir nuevos relatos".

Los tres primeros premiados, presentes en el acto, han coincidido en apuntar "la importancia y orgullo de encontrarse entre los elegidos en un premio con tal poder de convocatoria", ha indicado Gil.

En su intervención, el presidente de la diputación ha reconocido "el orgullo de presidir una institución que cree en la cultura como herramienta "para construir provincia, porque es importante cuidar y mantener el patrimonio, pero también incentivar la creación", algo que, ha asegurado, la institución provincial continuará haciendo.

Ha recordado, además, la reciente adquisición, por parte de la diputación, del Palacio de Mayoralgo, en el casco histórico de Cáceres, "que nos posibilitará ir exponiendo y sacando a la luz las obras seleccionadas en todas las ediciones de este premio, con lo que seguiremos reconociendo el talento y posibilitando que la gente pueda seguir dando un golpe en la mesa y levantando una voz crítica, de reflexión y de diálogo".

EXPOSICIÓN

La diversidad de las 41 obras seleccionadas para la exposición refleja la libertad temática y técnica que caracteriza al Premio de Artes Plásticas "Sala El Brocense", una convocatoria que a lo largo de sus veintinueve ediciones se ha consolidado como una de las "principales iniciativas" de la Diputación de Cáceres para el reconocimiento, apoyo y difusión de la creación artística contemporánea.

Las cinco obras premiadas pasarán a formar parte de la colección de arte contemporáneo de la Diputación de Cáceres, enriqueciendo, así, el fondo artístico de la institución.